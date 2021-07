Torrent acull el torneig internacional d’escacs ‘València, bressol dels escacs’

Print This Post

Del 19 al 25 de juliol, l’Antic Mercat serà l’escenari de les partides de més de 100 jugadors de 25 països diferents

La sala cívica encimbellarà al millor jugador de la Comunitat en el campionat autonòmic que se celebra del 15 al 18 de juliol

‘València, bressol dels escacs’ se celebrarà a Torrent del 19 al 25 de juliol. Durant una setmana, un total de 110 jugadors de 25 nacionalitats diferents, competiran en aquest torneig d’escacs internacionals a la sala cívica de l’Antic Mercat.



L’alcalde Jesús Ros, acompanyat del diputat provincial d’Esports, Andrés Campos, la regidora d’Esports de Torrent, Susi Ferer, i el director tècnic del torneig, Luis Barona, han presentat aquest matí als mitjans de comunicació, aquest prestigiós esdeveniment esportiu que comptarà amb aforament limitat, però que retransmetrà les seues partides en directe mitjançant taulers electrònics, perquè es puguen veure des de casa i des de qualsevol lloc del món dels països participants, com Austràlia, Itàlia, Hongria, Rússia o els Estats Units.

El campionat autonòmic com a pròleg

L’Antic Mercat de Torrent acull també el campionat autonòmic d’escacs del 15 al 18 de juliol. Els huit millors jugadors de la Comunitat Valenciana es jugaran el trofeu a millor jugador d’escacs de la comunitat. Participaran els tres actuals campions provincials, el campió autonòmic de l’últim any i tres jugadors triats per reconeixement internacional. Els partits es disputaran als matins (10.00 hores) i a les vesprades (16.30 hores).



Per a l’alcalde Jesús Ros “és un honor que Torrent siga escenari d’aquestes dues grans competicions d’escacs”, mentre que la regidora d’Esports, Susi Ferrer, ha recordat que els escacs “és un esport amb origen valencià que no sols treballa la intel·ligència, sinó també la igualtat”.



Per la seua part Andrés Campos ha posat l’accent en la importància dels escacs en la Comunitat, “un esport que ha estat en auge durant la pandèmia, ja que ha sigut una de les poques modalitats que ha pogut seguir la seua activitat de manera en línia”.



Luis Barona, vicepresident de la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana i director tècnic del torneig, ha explicat l’objectiu principal de l’esdeveniment: “Amb aquest torneig, pretenem posar-nos en el mapa del món, que es conega l’origen valencià dels escacs. Volem que aquesta competició es faça cada vegada més gran i aquesta siga la primera de moltes edicions”.