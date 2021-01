Torrent anuncia canvis en l’horari de les seues instal·lacions esportives

Les noves restriccions obliguen a suspendre temporalment algunes competicions i imposar les 21.30 com a nova hora de tancament de totes les instal·lacions esportives de la ciutat

L’Ajuntament de Torrent, adaptant-se a les noves mesures contra la COVID-19 imposades dimarts passat per la Generalitat Valenciana, ha modificat l’horari i aplicat noves normes per a les instal·lacions esportives de la ciutat. D’aquesta manera, després de la implementació de les noves mesures, s’estableix la suspensió temporal de les competicions per a les categories d’esports federats i no federats en les quals participen persones escolaritzades en les etapes educatives d’Infantil i Primària (Prebenjamín, Benjamí i Aleví). No obstant això, no afectaran els canvis a la normativa actual dels entrenaments. Per part seua, les categories d’Infantil, Cadet i Juvenil, podran seguir amb les seues respectives competicions a més de mantindre la normativa actual dels entrenaments.

Quant a l’els canvis en l’horari, a causa de l’avançament del toc de queda, s’estableix les 21.30 com a nova hora de tancament de totes les instal·lacions esportives de la ciutat. En el Pavelló El Vedat l’horari queda: De dilluns a divendres: jornada de demà (de 8 a 14 hores); jornada de vesprada (16 a 21.30 hores) , dissabtes (de 8 a 21.30) i diumenge (de 8 a 15 hores).