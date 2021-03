Torrent anuncia les noves mesures contra el COVID-19 a la ciutat

Print This Post

El Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOAL) ha aprovat una nova sèrie de mesures contra el COVID-19 en clau municipal, les quals estaran en vigor fins dilluns que ve 8 de març

L’Ajuntament de Torrent ha donat a conéixer el nou paquet de mesures adoptades contra el COVID-19 en clau municipal, després de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL) d’aquest matí. Aquestes mesures, que estaran en vigor fins dilluns que ve 8 de març –data en la qual es tornarà a reunir el CECOPAL per a avaluar la situació-, se sumen a les ja anunciades per la Generalitat Valenciana dijous passat 25 de febrer, i donen continuïtat a la desescalada de les restriccions iniciada a nivell autonòmic.

S’ha acordat emprendre les següents actuacions a la ciutat de Torrent: la represa de la programació del Auditori; la reobertura de les instal·lacions esportives obertes o a l’aire lliure, així com la represa de l’activitat en les mateixes d’acord amb l’estipulat per la Generalitat; la reactivació del servei de préstecs de les biblioteques municipals –encara que romandran tancades les sales d’estudi-; la suspensió de les activitats del centre cultural Sant Marcos i el Centre d’Informació Juvenil; i la reobertura de les zones d’esplai canins. Així mateix, es manté el tancament dels parcs i jocs infantils, així com de les pistes de patinatge, els aparells de gimnàstica integrats als parcs municipals i les instal·lacions esportives en espais tancats.