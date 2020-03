Torrent aprova un Pla de Xoc d’un milió 150 mil euros d’ajudes directes a torrentins i torrentines

Print This Post

Torrent segueix treballant per evitar que el contagi del COVID-19 es propague per tot arreu de la localitat, aquesta vegada, des de l’ajuntament s’ha aprovat un Pla de Xoc d’un milió 150 mil euros destinat a empreses, comerços locals, autònoms, PIMES, i famílies afectades pel coronavirus.

Dins d’aquest primer paquet de mesures, destaca l’increment de serveis destinats a reforçar la desinfecció i neteja, mesures preventives per a preservar la salut dels veïns i veïnes de Torrent o l’augment dels contractes de serveis assistencials.

Camps ha llançat un missatge de calma a la localitat.

Tots junts combatrem el coronavirus.