Torrent aspira a invertir 6,5 milions d’euros a la ciutat gràcies als fons europeus Next Generation EU

L’Ajuntament ha presentat projectes en matèria de Mobilitat Sostenible i Digital, en una nova fase de conversió en zona de vianants del barri històric del Alter, en comerç i mercats i en la formulació del Pla d’Acció Agenda Urbana Torrent, que podrien ser subvencionats fins a quasi els 5 milions d’euros

L’Ajuntament de Torrent continua treballant en projectes i iniciatives que permeten a la ciutat continuar avançant en la construcció del Torrent del futur. El consistori ha formulat fins hui diverses sol·licituds de subvencions en diverses línies d’actuació dependents dels fons europeus de recuperació i resiliència Next Generation EU, que les seues primeres convocatòries van ser plantejades el mes passat.



En total, aquestes ascendeixen a un total de 6.506.948 euros, amb una aportació municipal d’1.552.721 euros i prop de 5 milions d’euros provindrien de fons europeus, actuacions totes elles que compleixen els criteris impulsats per la UE.

“Vam demostrar una vegada més el compromís de l’equip de govern municipal quant a la planificació de la ciutat, amb un treball integral que abasta totes les línies de desenvolupament, aprofitant tots els recursos i possibilitats al nostre abast. En aquesta ocasió, gràcies a noves línies de finançament dels fons europeus de recuperació, als quals aspirem complint amb les directrius que ens marquen des d’Europa, amb projectes i inversions en modernització i digitalització de serveis i en el desenvolupament urbà sostenible de la ciutat”, ha exposat el regidor d’Estratègia i Innovació, Andrés Campos, qui ha enumerat les quatre línies principals per als quals el consistori ha sol·licitat aquestes subvencions.



La primera basada en el desenvolupament de projectes sobre mobilitat sostenible i digital, que compten amb un import total per a les actuacions de 4.280.576,75 euros, dels quals l’aportació municipal seria d’1.096.676,69 euros i la subvenció sol·licitada de 3.183.900,07 euros.



La conversió en zona de vianants del barri històric del Alter seria l’eix d’actuació de la segona línia de finançament sol·licitat, amb un import d’actuació total d’1.686.372,93 euros (dels quals 432.045,96 euros d’aportació municipal).

D’altra banda, s’ha plantejat una actuació, amb un import de 310.000 euros i una subvenció sol·licitada de 186.000 euros, en accions de comerç i mercats, i import total d’actuació de 200.000 euros subvencionable al 100% en la formulació del pla d’acció de l’agenda urbana, amb actuacions ja planificades que anirien destinades a la digitalització dels indicadors en les rutes escolars intel·ligents o la modernització i domotización de serveis en edificis públics.



D’aquesta manera, en cas de ser aprovades aquestes subvencions, l’Ajuntament de Torrent podria abordar operacions com la compra de 100 bicicletes elèctriques i l’adaptació i incorporació de noves zones d’estacionament per a les bicis, així com la instal·lació de nous punts de recàrrega; la formalització del Smart pàrquing o la creació de pàrquings dissuasius; la creació d’un market plau, per a coordinar amb el comerç local la implementació de nous models de venda i distribució en línia, amb punts de lliurament intel·ligents, la implantació d’una xarxa wifi en els mercats municipals i un programa de formació per als comerciants; o la conversió en zona de vianants de huit nous vials en el barri del Alter, entre altres.



El programa Next Generation EU contempla un Pla de Recuperació que contribuirà a reparar els danys econòmics i socials causats per la pandèmia. Espanya rebrà 140.000 milions d’euros d’aquests fons europeus en els pròxims set anys. Per a 2021, el Govern ha avançat en els Pressupostos Generals 26.634 milions, dels quals 10.793 milions seran gestionats per les autonomies i 1.483 milions per les entitats locals. Les corporacions podran destinar aqueixa quantia a projectes madurs en àmbits de la seua competència, com la mobilitat urbana, la modernització de l’Administració, l’educació, l’ocupació i els serveis socials, l’accés a l’habitatge i l’edificació sostenible.