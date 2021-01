Torrent assessorarà les associacions de dones del municipi per a optar a ajudes de fins a 15.000€

Connect on Linked in

L’objectiu d’aquestes subvencions, impulsades per la Generalitat, és promocionar l’associacionisme de dones i fomentar la igualtat entre homes i dones

L’Ajuntament de Torrent, juntament amb la Fundació Horta Sud, durà a terme aquesta vesprada, a les 17:30h, una sessió informativa per a les associacions de dones del municipi, amb l’objectiu que puguen optar a les ajudes impulsades per la Generalitat per a iniciatives de promoció de l’associacionisme de dones i programes de foment de la igualtat entre homes i dones. “La nostra intenció és presentar a les associacions aquesta convocatòria i oferir-los ajuda per a definir el seu projecte o, fins i tot, perquè es constituïsquen com a associació”, assenyala el regidor de Participació Ciutadana, Pascual Martinez.

D’aquesta manera, gràcies a aquest programa, que contempla una dotació màxima de 15.000 euros, es preveu que a la ciutat de Torrent es conformen dues noves associacions: una de dones gitanes i una altra de dones àrabs. En aquest aspecte, la regidora d’Igualtat, Marina Olivares, ha manifestat que aquestes ajudes “contribuiran a fer un pas més feia la igualtat efectiva entre homes i dones”.