Torrent celebra el Dia Internacional de les Persones Cuidadores amb dues accions formatives

Emmarcat en el Dia Internacional de les Persones Cuidadores, l’Ajuntament de Torrent va celebrar ahir a la vesprada la xarrada: “Com podem cuidar-nos les persones cuidadores?”. La Casa de la Dóna va acollir aquesta jornada informativa que es va convertir en un punt de trobada, de berenar i de diàleg entre totes les persones que es dediquen a cuidar a altres persones. El regidor de Benestar Social, José Antonio Castillejo, i la regidora de Polítiques d’Igualtat, Marina Olivares, van acompanyar al públic assistent i van participar en les activitats realitzades.

Al mateix temps, en el centre Verge de l’Olivar va tindre lloc l’inici del curs Cuidadors de Dependents, una proposta desenvolupada per l’àrea d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament de Torrent, en col·laboració amb Creu Roja. Es tracta d’una iniciativa per a formar en voluntariat dirigit a persones majors i que té com a eix central el combatre la soledat no desitjada. El regidor de Benestar Social es va sumar a l’acte d’inauguració d’aquest curs per a agrair a tots els voluntaris i voluntàries la seua dedicació i esforç.