Torrent celebra la XX Fira de les Persones Majors

Connect on Linked in

Tallers, exposicions i degustacions són algunes de les activitats que es realitzaran en el segon tram de l’Avinguda al Vedat

La XX Fira de les Persones Majors arriba a Torrent divendres que ve amb un programa carregat d’activitats. Com a avantsala de la programació, el centre Verge de l’Olivar va acollir el dissabte a la vesprada un concert de la mà del Grup de Ball de Torrent, que va realitzar un homenatge a totes les persones majors.

El segon tram de l’Avinguda al Vedat acollirà la fira, que donarà el tret d’eixida amb l’acte inaugural dels estands informatius dels serveis i recursos municipals per a les persones majors. D’altra banda, es descobrirà l’exposició de treballs artístics realitzats en els tallers ocupacionals dels centres de Bellido, Sant Enric i Verge de l’Olivar.

Els tallers són un element clau dins de la programació. A les 11 h començarà el taller de manualitats d’Halloween per a adults, que podran realitzar un lot per a demanar en tradicional “truc o tracte”. A la vesprada, a les 17 h, el públic infantil podrà gaudir també de la fira amb el taller intergeneracional de manualitats d’Halloween, on els xiquets i xiquetes (acompanyats d’una persona adulta) podran crear diferents dissenys inspirats en la també coneguda com la Nit de Bruixes.

Una altra proposta de tallers és el de manualitats de goma EVA, on es podran formar autentiques obres d’art fetes a mà. Finalment el taller de risoterápia, una tècnica psicoterapèutica que produeix beneficis mentals i emocionals a través de la música.

Perquè les persones majors puguen conéixer tots els recursos que existeixen s’organitzarà una sèrie de xarrades informatives impartides pels serveis municipals de “Menjar a casa”, teleassistència domiciliària i SAD. Des de les 11.30 h a 13 h. A continuació, tindrà lloc una degustació de menús del propi servei “Menjar a casa” per a donar a conéixer aquest servei que tants beneficis pot oferir.

El regidor de Benestar Social, José Antonio Castillejo, anima a tothom a visitar la fira “per a conéixer totes les activitats i recursos dels quals disposen les persones majors de Torrent”. El punt final del programa el posarà el Grup de Ball de Torrent que amb un espectacle de folklore a les 19 h. A més, al llarg de tot el dia hauran animacions de pallassos i projecció d’audiovisuals: Majors actius i una passarel·la de moda i pentinats.