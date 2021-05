Torrent continua col·laborant amb l’AV. El Vedat i la Fundació Horta Sud

Print This Post

L’ajuntament prorroga els seus convenis amb les entitats socials per al desenvolupament de projectes de col·laboració

L’Ajuntament de Torrent ha acordat prorrogar per un any els convenis signats amb la Fundació Horta Sud i amb l’Associació de Veïns del Vedat, dues entitats que col·laboren amb l’ajuntament en la gestió d’iniciatives d’interés social i la posada en marxa d’accions que tenen un efecte directe en la millora de la participació social i el benestar de la ciutadania.

La raó d’aquests convenis és, per tant, dotar de les eines necessàries a aquestes associacions perquè les iniciatives i millores plantejades i dirigides des de les pròpies associacions puguen aconseguir els objectius previstos de manera més eficient. Amb aquestes aportacions municipals s’incrementa l’oferta de serveis com l’assessorament, les agències de participació ciutadana, les oficines d’atenció al públic i seu electrònica per a la gestió de documents, les publicacions de revistes, cursos de formació, activitats culturals, exposicions i un llarg etcètera, que són, principalment, els serveis i activitats que gestionen aquestes associacions.

“La cooperació entre l’administració pública i les associacions ciutadanes és en un eix fonamental en la gestió pública”, declara el responsable de l’Àrea de Ciutadania, el regidor Pascual Martínez. “Per tant, aquests convenis, així com la pròrroga dels acords que en ells es contemplen -afig- són un pas més en aqueix camí que comparteix l’Ajuntament amb tot el teixit associatiu de la ciutat, i que permet fer efectius els objectius de creixement i millora de serveis relatius al medi ambient, la sostenibilitat, la innovació i el desenvolupament econòmic i social”.