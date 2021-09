Torrent convoca la X Edició dels Premis Carta de Poblament

Connect on Linked in

Les candidatures podran presentar-se de l’1 de setembre al 21 d’octubre

La regidoria de Cultura i Esports de l’Ajuntament de Torrent ha convocat la X Edició dels Premis Carta de Poblament 2021, que es concedeixen cada dos anys a persones, associacions o col·lectius que hagen contribuït amb la seua labor a la divulgació i el reconeixement de continguts que han repercutit de manera significativa en la societat en general, o en la societat torrentina en particular.

D’acord amb les bases que regeixen la concessió d’aquests premis, s’estableixen quatre categories diferents: arts, lletres i esports; ciència, tecnologia i medi ambient; societat i concòrdia; i a la trajectòria professional.

“Després de dotze anys de trajectòria des de la seua creació –comenta la regidora de Cultura, Susi Ferrer-, aquests premis han començat a calar en la societat torrentina, per la qual cosa la des de la delegació de cultura continuem apostant per premiar a aquelles candidatures que donen més realç al desenvolupament de les arts i les ciències i que al mateix temps contribuïsquen a divulgar una imatge de Torrent d’acord amb el que la nostra ciutat es mereix”.

Les propostes es presentaran mitjançant la sol·licitud “proposta de candidatura Premis Carta de Poblament” que està disponible en la web de l’ajuntament. El termini per a la presentació de candidatures comença l’1 de setembre i finalitza el 21 d’octubre.

Les candidatures podran ser proposades per universitats, acadèmies, col·legis professionals, fundacions i associacions o entitats anàlogues, i un jurat proposat per la delegació de cultura i compost per personalitats de reconegut prestigi avaluarà la qualitat de les propostes presentades.

Finalment, en un acte que se celebrarà previsiblement a la fi de novembre -en una data el més pròxima possible al dia 28 de novembre, per a recordar el dia en què segons la història es va signar la Carta de Poblament de Torrent, que concedia possessions a les primeres famílies de pobladors de la ciutat, després de la conquesta de Jaume I- l’organització entregarà als guardonats una escultura i un diploma commemoratius.