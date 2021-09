Torrent crema, per fi, les Falles de 2021

Print This Post

La Nit de la Cremà va posar el fermall a una atípica setmana fallera

Torrent ha viscut una setmana especial amb la celebració d’aquestes Falles 2021. Unes festes una mica atípiques, perquè les celebracions festives i els actes oficials s’han vist condicionats per una normativa sanitària preventiva que ha obligat a adaptar uns certs costums ben arrelats.

No obstant això, conceptes com germanor, emoció, devoció romanen inalterats malgrat haver viscut aquests cinc dies amb una mica d’incertesa des de la mateixa nit de la Plantà, quan les fortes tempestes van amenaçar amb impedir que se celebraren aquestes festes.

Finalment, els veïns de Torrent i les seues 29 comissions falleres han viscut una setmana especial amb l’Ofrena a la Mare de Déu, les ‘mascletaes’, la Nit del Foc i la Nit de la Cremà amb intensitat, esperant que dins de mig any torne a arribar aquest moment tan desitjat per tot el món faller.

La nit del dia 4 la ciutat es va il·luminar durant prop d’un quart d’hora amb els 230 quilos de pólvora de Germans Caballer, com a pròleg d’una última jornada marcada per l’homenatge al faller en la plaça Moralets i l’última mascletá en Parc Central a càrrec de pirotècnia Zarzoso.

Durant la tard nit del diumenge, les 29 comissions per fi tancaven les falles de 2021. Des de les 20 hores es va iniciar la cremà dels monuments infantils, excepte la falla infantil de la Plaça per la seua condició de guanyadora, que es va cremar a les 21 hores. Va seguir la nit amb la cremà simultànea de 22 monuments, gràcies a l’esforç i la col·laboració dels cossos de seguretat, Bombers i Protecció Civil , que van comptar amb el reforç de les unitats que es van desplaçar des d’Almansa, Paterna, Requena, Tavernes Blanques, Manises, Monserrat, Oliva i Puçol. Finalment, a les 23 hores es va cremar la falla d’Antonio Pardo, guanyadors de la secció especial.

Una setmana que serà inoblidable per a molts fallers i falleres, especialment per a les Falleres Majors de Torrent, Sandra Peris Embuena i Alicia Pallardó Benavent, i per a les comissions de les dues falles guanyadores de la secció especial, la d’Antonio Pardo i la de la Plaça.



Com resava el lema de les falles que es van ajornar al març d’enguany, “tornarem”, les falles han tornat aquesta setmana de setembre i continuaran tornant cada any per Sant Josep.