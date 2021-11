Torrent dóna nou impuls a les activitats d’educació mediambiental

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El programa d’activitats del mes del medi ambient mostra alguns racons de la Serra Perenxisa i la Pedrera en una ruta i excursió pels espais naturals de la ciutat

L’Ajuntament de Torrent, per mitjà de la seua regidoria de Medi Ambient, ha apostat en la seua política de protecció mediambiental per impulsar un programa d’activitats educatives l’objectiu de les quals és la conservació dels espais naturals i, principalment, la divulgació de continguts sobre sostenibilitat, reciclatge i canvi climàtic.



En aquesta línia s’emmarca la ruta per la Pedrera que aquest passat cap de setmana ha portat fins allí a un grup de veïns i veïnes interessats a conéixer detalls sobre la recuperació d’aquest espai natural i els futurs projectes que lliguen aquestes zones verdes al desenvolupament d’àrees d’esplai i d’activitats a l’aire lliure. Els voluntaris que van col·laborar en aquesta activitat van mostrar als assistents com s’ha dut a terme la restauració paisatgística de la zona recreativa de la Pedrera, s



Aquestes accions formatives de temàtica mediambiental van continuar el diumenge amb una nova activitat de senderisme reservada per a les persones més preparades, ja que es tractava d’un recorregut de 8 km per la muntanya, amb pendents, barrancs i desnivells molt accentuats que feien d’aquesta una ruta d’una certa complexitat; eixint de des de l’àrea recreativa de la Pedrera, es va recórrer part de la ruta PR-CV-162 fins a arribar a la zona del barranc de Soterranya, on es completava el trajecte d’aquest passeig dominical.