Torrent dóna principi al curs escolar 2020/2021

L’alumnat d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i Educació Especial han començat les classes en els diferents centres públics i concertats de la ciutat

Els centres compten amb més professorat, més neteja i desinfecció i major seguretat en els accessos

Les portes dels col·legis de Torrent han obert les seues portes per a començar a rebre als 24.000 alumnes i alumnes que han d’incorporar-se a les aules per al curs 2020-2021. D’aquesta manera, l’alumnat d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius han començat les classes en els diferents centres públics i concertats de la ciutat.



L’alcalde Jesús Ros i la regidora d’Educació, Patricia Sáez, al llarg del matí han visitat diversos centres, pendents en tot que se seguiren les mesures sanitàries establides per a garantir una volta l’activitat docent amb la major normalitat possible. Patricia Sáez donava la benvinguda a les famílies recordant que “s’han posat els recursos necessaris perquè l’inici de curs funcione amb la major normalitat possible. Tenim més professorat, més neteja, més desinfecció, més seguretat en els accessos… s’han establit protocols d’actuació i els professionals saben com han d’actuar. Les famílies hem d’ajudar al fet que puguen fer el seu treball, amb tranquil·litat i confiança”.



Per a això, durant els mesos d’estiu, l’Ajuntament ha treballat conjuntament amb la comunitat educativa, Conselleria d’Educació i les famílies amb la finalitat de crear protocols d’actuació enfront del COVID-19 en els centres i s’han realitzat les actuacions precises perquè un retorn segur a les aules.



D’aquesta manera, a més de la posada a punt dels centres (amb una inversió local de prop de 120.000€), s’ha augmentat el nombre de professors i s’ha efectuat un augment d’un 50% de la partida de neteja i desinfecció diària dels centres, incrementant en 250.000€ el pressupost i que suma una xifra total de 800.000€.



Així mateix, aquest matí la Policia Local s’ha encarregat de vigilar i coordinar l’accés en tots els centres d’ensenyament bàsic per a garantir que es respectaren tots els protocols. Labor que es desenvoluparà durant tot el mes de setembre, amb un policia en cadascuna de les portes d’entrada dels col·legis. A més, ha donat principi el repartiment de 25.000 màscares higièniques reutilitzables que està previst distribuir entre l’alumnat de tots els centres d’educació, tant públics, concertats com a privats, EPA (Escola d’Adults), Conservatori de Música o Escola d’Idiomes.