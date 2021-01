Torrent duplica el personal del servei neteja i desinfecció de la ciutat

Connect on Linked in

L’objectiu d’aquesta iniciativa és intensificar els serveis d’aigualeig en la via pública, d’acord amb les mesures aprovades el passat 15 de gener pel CECOPAL per a fer front a la situació sanitària

L’Ajuntament de Torrent continua reforçant les labors de neteja i desinfecció de tot el municipi, tant en el nucli urbà com en urbanitzacions i disseminats, davant l’evolució de la situació sanitària. D’aquesta manera, el consistori va decretar el passat 15 de gener el reforç dels efectius del personal de neteja, amb l’objectiu d’intensificar els serveis d’aigualeig en la via pública, especialment en les zones amb major concentració ciutadana -com les parades d’autobús o els accessos a residències i centres de salut- i en el mobiliari urbà. En aquest aspecte, per a higienitzar els elements urbans amb una projecció de producte desinfectant amb dissolució d’aigua, el personal de neteja empra una metodologia manual –amb l’ús de bici-tricicles i motxilles fumigadores- i mitjans de desinfecció mecànica –camions ‘baldeadores, barredoras i hidrolimpiadoras’-. “Aquestes intervencions s’efectuen diàriament en diferents seccions de la ciutat, realitzant una rotació que permeta aconseguir tots els punts que precisen aquest servei i complir amb els objectius que hem marcat”, explica la regidora de Gestió de la Ciutat, Inma *Amat.

Mesures contra el COVID-19 en vigor fins al 31 de gener Divendres passat, després de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL), l’Ajuntament de Torrent va acordar implementar totes les restriccions possibles –dins de les competències del consistori- per a fer front a la crisi sanitària, les quals estaran vigents fins al pròxim 31 de gener. Així, el paquet de mesures aprovat pel CECOPAL contemplava les següents actuacions: la duplicació del personal del servei de neteja; el tancament de les instal·lacions esportives municipals, així com de les biblioteques i dels parcs i jardins de la ciutat; la limitació del nombre d’assistents a les celebracions de noces municipals; la suspensió de la programació del Auditori; i el cessament de les activitats d’IDEA’T i Casa de la dona, a excepció del servici d’atenció a dones víctimes de violència de gènere.