Torrent en forma, alternativa esportiva també a l’agost

Amb més de 230 vídeos, la plataforma esportiva online és un referent esportiu per a més de 6.700 usuaris i usuàries

L’Ajuntament de Torrent, en el seu afany per oferir alternatives saludables als ciutadans i ciutadanes sense eixir de casa, continua ampliant els continguts de la seua plataforma esportiva online “Torrent en forma”. La iniciativa, originada arran de l’estat d’alarma i posada en marxa pel departament d’Esports del consistori a través de la Fundació Esportiva Municipal i en col·laboració amb l’empresa GD Esport, s’ha convertit en un referent per a més de 6.700 usuaris i usuàries i aglutina ja més de 9.700 sessions de visionat.



La web www.torrentenforma.es permet triar les activitats a la carta, adaptant en tot moment els continguts a les necessitats, nivells o gustos personals de cada esportista. Amb accés gratuït i sense registre previ, els usuaris i usuàries poden accedir les 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, als més de 230 vídeos organitzats per modalitats o triar als seus monitors/as favorits per a realitzar l’activitat.

Una web per a tots els públics

Amb un disseny senzill i intuïtiu per a facilitar la navegabilitat, la web s’adapta a usuaris de totes les edats i ofereix continguts específics per a xiquets i xiquetes, així com per a persones d’edat més avançada. En el cas del públic infantil, es treballen els tallers creatius, la psicomotricitat o els diversos esports, com l’hoquei o el beisbol, per a conéixer el seu origen històric i l’aparició de les diferents modalitats.



Quant als majors, a més d’activitats amb nivell més suau, compten amb un apartat específic en el qual es treballa el seu condicionament físic a l’hora d’alçar pes, així com gimnàstica en el sòl o estiraments.

Una activitat per a cada dia

Ioga, dansa, gimnàstica acrobàtica, tonificació, pilates o gap són algunes de les activitats que ofereix la web a través de vídeos d’entre 25 i 40 minuts. En ells, els monitors/as ensenyen de manera amena els diversos exercicis i a fer ús d’objectes de la nostra vida quotidiana, com ara botelles o cadires, per a millorar els resultats.



A més, “Torrent en forma” ofereix tallers de nutrició, psicologia o fisioteràpia com una manera de complementar l’exercici físic i incidir en l’equilibri entre el cos i la ment. D’aquesta manera, a més d’enfortir els músculs i cremar calories, es pot treballar l’autoestima, establir objectius realistes o aprendre a menjar millor.



Aquest projecte forma part del Pla d’Actuació Municipal 2020 (PAM) de lluita contra el COVID-19, que inclou iniciatives i estratègies per a pal·liar els efectes de la crisi sanitària.