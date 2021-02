Torrent, entre les deu ciutats pilot de l’Agenda Urbana Espanyola

Print This Post

L’alcalde Jesús Ros, al costat del ministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, han formalitzat el conveni d’adhesió al programa Agenda Urbana Espanyola

El projecte tracta d’establir un marc estratègic per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible en matèria de creixement econòmic i social, innovació, sostenibilitat i integració europea

El saló de plens de l’Ajuntament de Torrent ha acollit la signatura del conveni de l’Agenda Urbana Espanyola, un projecte inspirat en l’Agenda 2030 i altres iniciatives internacionals, que tracta d’establir un marc estratègic per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en matèria de creixement econòmic i social, innovació, sostenibilitat i integració europea. A la formalització de l’acord han assistit l’alcalde Jesús Ros, el Ministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, el secretari general d’Agenda Urbana i Habitatge, David Lucas, el subdelegat del Govern a València, Rafael Rubio, portaveus de la Corporació i membres del Govern Local.

Després de la signatura, l’alcalde Jesús Ros ha expressat el seu agraïment al ministre Ábalos perquè “Torrent passe a formar part del reduït grup de ciutats que seran capdavanteres en el desenvolupament de nous projectes dins de l’entorn de l’Agenda Urbana”. L’alcalde també ha destacat que “la cooperació entre les administracions és, i ha de ser, un eix fonamental en la gestió pública”, al que ha afegit: “Aquest conveni és un pas més en el camí que hem de recórrer junts per a fer efectius els objectius de l’Agenda 2030”. Igualment, el ministre Ábalos ha manifestat que el conveni “dotarà a Torrent d’instruments per a oferir una resposta ràpida davant els grans desafiaments que estan per vindre”.

En relació a la ciutat de Torrent, aquest acord de col·laboració, que té una vigència de dos anys prorrogables pel mateix període, permetrà la inclusió del Pla d’Acció Municipal de Torrent entre les iniciatives de bones pràctiques de l’Agenda –com una actuació per a traslladar a altres municipis-, l’elaboració per part del consistori del pla d’acció dins dels limites i el contingut comprés en l’Agenda 2030 o la constitució d’una comissió mixta de seguiment.

Signatura en el Llibre d’Honor de Torrent

La visita del ministre José Luis Ábalos s’ha commemorat amb la seua signatura en el Llibre d’Honor de Torrent, en el qual figuren també les d’altres personatges il·lustres. Així mateix, el Ministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, ha recordat amb afecte els seus orígens torrentins.