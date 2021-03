Torrent entrega el guardó al guanyador del concurs d’Antifaços de Carnestoltes 2021

Hollman Nicolás Espinosa, del col·legi Mare Petra,

ha rebut el diploma que li acredita com a guanyador del Concurs d’Antifaços de Carnestoltes 2021

L’Ajuntament de Torrent ha fet lliurament aquest matí del premi concedit al guanyador del Concurs d’Antifaços de Carnestoltes 2021, un certamen organitzat per la delegació d’Educació en el qual es premia la creativitat i originalitat dels alumnes de centres educatius d’aquesta ciutat.

Donades les circumstàncies especials que emboliquen tots els actes i celebracions durant aquest període d’emergència sanitària, l’acte s’ha dut a terme en el propi centre escolar, on la regidora d’Educació, Patricia Sáez, acompanyada per la Directora del Col·legi Mare Petra, ha felicitat l’alumne de 2n d’ESO, Hollman Nicolás Espinosa, al mateix temps que li entregava un diploma de reconeixement i el premi d’una tauleta valorada en 150 €.

En el moment del lliurament del premi, la regidora d’Educació ha volgut destacar que per a l’àrea d’Educació és sempre important “fomentar la participació de l’alumnat en activitats que van més enllà de les tasques escolars”, al mateix temps que mantenen l’esperit festiu de les nostres tradicions, com és aquest certamen d’antifaços per als Carnestoltes que se celebra cada any a la nostra ciutat.