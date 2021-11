Torrent es prepara per a córrer la XIII Sant Silvestre Solidària, el 28 de desembre

Connect on Linked in

Igual que es fa en altres localitats on també celebren aquesta carrera solidària, la recaptació obtinguda es destinarà al punt d’aliments

La Fundació Esportiva Municipal, amb la col·laboració de GD Esports, impulsa la ‘dotze més una’ edició de la Sant Silvestre Solidària de Torrent. Enguany es correran 3450 m per un circuit urbà, amb eixida i meta en la plaça Moralets, al costat de l’avinguda al Vedat. “La Sant Silvestre sempre ha destacat per a ser una carrera especial i molt esperada pels torrentinos i torrentinas, i aquest any més que mai necessitem iniciatives com aquestes que, a més de fomentar la pràctica de l’esport, uneixen a tots els i les torrentinas en una acció solidària”, ha comentat la regidora d’Esports, Susi Ferrer.

La carrera serà diferent a la de l’any passat, quan es va córrer de manera virtual a causa de les restriccions sanitàries, i recuperarà el format tradicional que fins ara s’havia seguit. El dia triat per a córrer a Torrent la Sant Silvestre Solidària és el 28 de desembre, però els interessats a participar hauran d’inscriure’s abans del dia 19 en la web de cronorunner -info@cronorunner.com-, o bé, si ho fan de manera presencial, formalitzar la inscripció en les dependències del Antic Mercat, del 20 al 23 de desembre.



No hi ha quota de participació en la carrera, sinó que, en retirar el dorsal quan es formalitza la inscripció, cada participant aportarà aliments bàsics per a adults, menors o bebés; aquestes donacions -sempre aliments no peribles- es destinaran al punt d’aliments de Torrent. Com a mostra d’agraïment pel gest solidari, els primers 2500 atletes que retiren el seu dorsal rebran una samarreta tècnica que recorde la seua participació en la carrera, més un barret de nadal. El fet d’inscriure’s en línia no dóna dret a obtindre una samarreta commemorativa, sinó que aquesta s’entregarà quan els participants hagen fet la seua aportació d’aliments i retiren el dorsal de la carrera.

Quant als trofeus, s’han establit quatre categories: la classificació general masculina, la general femenina, la de persones amb diversitat funcional física i la de persones amb diversitat funcional intel·lectual. La participació està oberta a tothom, adults i menors acompanyats d’un tutor o tutora. D’altra banda, l’organització de la carrera farà un sorteig d’un patinet elèctric entre totes les fotos pujades a Facebook i etiquetades amb #tornalasantsilvestreatorrent; les fotos han de fer-se en el photocall de la Sant Silvestre, que se situarà en el Antic Mercat, i amb la samarreta i el dorsal de la carrera. També hi haurà premis a les millors disfresses individuals o grupals, en categoria masculina, femenina i xiquets -fins als 12 anys.

El mateix dia de la prova es comunicarà qui ha sigut guanyador o guanyadora de cada competició i es farà una cerimònia de lliurament de trofeus i premis. La informació i el reglament de la carrera estan disponibles en la mateixa web de cronorunner.com i en l’apartat per a inscripcions en línia de l’ajuntament,