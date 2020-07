Connect on Linked in

Torrent estrena aquest cap de setmana Música a la fresca per a amenitzar els caps de setmana d’estiu

El programa finalitzarà amb dos concerts extraordinaris de la mà de la UMT i el CCT en el Hort de Trénor, el 28 i 29 de juliol

Les places de Torrent s’engalanen i s’omplin de vida aquest estiu amb el programa Música a la fresca, emmarcat en l’agenda d’activitats culturals que l’Ajuntament ha preparat sota el nom Nits d’Estiu. El programa musical arrancarà aquest dissabte 18 de juliol amb el Grup de Metall de la Banda “Torrent Brass Ensemble” del Cercle Catòlic en la plaça de l’Església. Per part seua, el diumenge 19 de juliol, en aquest cas en la plaça Pintor Miró, el Grup de Corda de l’Orquestra de la Unió Musical entretindrà al públic amb una música molt especial.



L’activitat continuarà la setmana següent, 25 i 26 de juliol. El dissabte serà el torn per al Grup de Cambra del Cercle Catòlic en la plaça Pintor Miró. I el diumenge a la vesprada, el Grup de Saxofons i Grup de Metalls de la Unió Musical completarà el programa de Música a la Fresca en la plaça de l’Església. Els quatre concerts seran a les 20.30h.



“La UMT i el CCT són dues institucions que posen la banda sonora de tot el que realitzem a la nostra ciutat”, ha assenyalat la regidora de Cultura, Susi Ferrer. Totes dues societats musicals han vist detinguda la seua activitat durant aquests mesos per la suspensió de festes i esdeveniments. En aquest sentit, des del consistori “volem donar-los un impuls i col·laborar amb totes les seues propostes, al mateix temps que fomentem i promovem la seua projecció a nivell estatal i internacional, així com la seua difusió en l’àmbit municipal. Una mostra d’això són els convenis que signem amb ambdues la setmana passada”, ha puntualitzat la regidora.

Com a fermall final a aquesta programació musical hi haurà dos concerts extraordinaris. La joia botànica de Torrent rebrà a la Unió Musical acompanyada de Pascual i Saray, que amb les seues meravelloses veus il·luminaran la nit del 28 de juliol a les 22 h. En la vetlada del 29 de juliol a les 22 h, pujarà a escena el Cercle Catòlic amb un concert de marxes mores i cristianes, un homenatge a les tradicionals festes que enguany no podran realitzar-se a causa de la situació actual. Tots dos espectacles són amb entrada lliure i gratuïta fins a completar aforament. Igualment, els esdeveniments compliran totes les mesures higièniques i sanitàries per a protegir als torrentinos i torrentinas. A més, els dos concerts podran seguir-se en directe a través de la pàgina oficial de Facebook de l’Ajuntament de Torrent.