Torrent estrena un servei de difusió de notícies i informació dirigit a les persones majors

L’Ajuntament, amb motiu del Dia Internacional de les Persones Majors, presenta aquest canal de difusió que informarà dels serveis, prestacions i notícies d’interés dirigides al públic més major de la ciutat

Hui, 1 d’octubre, se celebra el Dia Internacional de les Persones Majors, una oportunitat per a sensibilitzar i ressaltar la rellevància de les persones majors en la societat. “Perquè cal no oblidar mai la importància dels nostres majors i posar en valor la seua exemplaritat, la prudència i la responsabilitat, amb la qual estan afrontant aquesta situació a conseqüència del COVID-19” ha ressaltat el regidor de Benestar Social, José Antonio Castillejo. En aquest sentit, des del consistori i atés que no s’han pogut desenvolupar de manera presencial les activitats que cada any des de l’Ajuntament es realitzaven dins del Pla Municipal de Majors, s’ha aprofitat l’oportunitat d’aquest dia tan significatiu per a presentar el nou canal de difusió de notícies específicament dirigit al públic més major a través de WhatsApp,



Amb l’aplicació s’enviaran missatges sobre serveis, prestacions o notícies; totes elles sent especialment d’interés per als torrentinos i torrentinas més majors. Per a donar-se d’alta en el servei es pot triar entre dues modalitats diferents. D’una banda, guardar el número 662 59 41 80 en l’agenda de contactes i enviar un missatge via WhatsApp amb el nom i cognoms indicant “Grup amics de la gent major / Grup Amics de la gent gran”; per un altre, poden telefonar al número de mòbil (606 69 46 41) per a concertar una cita prèvia amb la responsable del Pla Municipal de Majors de Torrent i els ajudaran per a poder efectuar la subscripció a aquesta aplicació. Es tracta d’una iniciativa pensada i dirigida als nostres majors, “sobretot ara que per motius de seguretat i complint amb les normes, recomanacions i protocols sanitaris hem d’adaptar-nos a aquesta nova realitat”, ha subratllat l’edil que, a més, ha posat l’accent en la necessitat de continuar mantenint, malgrat la distància social, “una relació amb els nostres majors més estreta i pròxima i continuar mantenint un contacte permanent i que ens permeta també al seu torn incidir en la importància d’atendre les dificultats que per a aquests col·lectius suposa la bretxa digital”.

Serveis en el centre Verge de l’Olivar

Finalment, cal ressaltar que, tant per part dels Serveis Socials municipals com des del Pla Municipal de Majors, es continuen prestant l’atenció, els recursos i els serveis destinats als nostres majors i entre els quals es troben els serveis de perruqueria, podologia, fisioteràpia, petanca i horts. Tot ells en el centre Verge de l’Olivar i mitjançant cita prèvia, els com es pot concertar telefonant al 606 69 46 41, de dilluns a dijous de 9.30 a 13 h.

En total, des que es van reprendre aquestes activitats el dia 6 de juliol, són 158 persones les que han fet ús dels serveis, moltes d’elles de manera recurrent. A més, en tots els casos es realitza un registre d’entrada i se segueixen totes les mesures necessàries de protecció i higiene.



Els horaris són:

Perruqueria: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h

Podologia: dilluns i dimarts de 9.30 a 13.30 h

Fisioteràpia: de dilluns a divendres de 9 a 11 h.

Petanca: de 16 a 20 h

Horts: als matins en diferents torns