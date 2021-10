Torrent fomenta l’ocupabilitat amb la creació de 64 nous llocs de treball abans de final d’any

Print This Post

L’Ajuntament renova els programes de foment d’ocupació EMCORP, ECOVID i EMPUJU, amb una inversió pròxima als dos milions d’euros

L’Ajuntament de Torrent, a través de la Regidoria de l’Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia i IDEAT, renova els plans de foment d’ocupació per als pròxims mesos. Després de l’experiència d’aquest últim any en què el consistori ha contractat a quasi un centenar de persones a través d’aquests plans de foment d’ocupació, els programes EMCORP, EMPUJU i ECOVID ofereixen una nova oportunitat de trobar una ocupació. Aquestes actuacions estaran cofinançades per l’Ajuntament de Torrent i LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació, amb fons procedents del Servei Públic d’Ocupació Estatal, a través de les subvencions del Fons Social Europeu.



El regidor d’Economia, Andrés Campos, ha explicat que “és fonamental que aquestes polítiques d’ocupació oferisquen als ciutadans la possibilitat d’adquirir l’experiència necessària per a millorar les seues habilitats i adaptar-se al mercat laboral actual, millorant així la seua ocupabilitat i la possibilitat d’accedir a futures ofertes de treball”.



Per a tot això s’implementen aquests plans d’ocupació i formació, dels quals el primer d’ells, EMCORP 21, ja ha contractat 15 persones, mentre que els dos restants iniciaran la contractació pròximament, de manera que la incorporació de personal es realitzarà abans que acabe enguany.



EMCORP 2021: Programa de foment d’ocupació i iniciativa social destinat a la contractació de persones desocupades, d’almenys 30 anys d’edat, en col·laboració amb entitats locals.

L’Ajuntament de Torrent incorporarà a 15 persones per a la realització d’activitats d’interés general i/o social, amb contractes temporals de 6 mesos. I els llocs que es cobriran són: 4 administratius/-as; 2 operaris/-as de desinfecció; 1 tècnic/-a en informàtica; 1 operari/-a de magatzem; 1 oficial/-a d’obra de paleta; 1 oficial/-a de pintura; 1 peó/-a d’obra de paleta; 3 peons/-as de pintura; i 1 treballador/-a social.



El cost total d’aquestes contractacions serà de 259.776,15 €, amb una aportació municipal de 41.142,15 €.

ECOVID 2021: Programa de foment d’ocupació per a la contractació de 28 persones desocupades, d’almenys 30 anys d’edat, en entitats locals de la Comunitat Valenciana.



Amb un cost total de 935.685,36 €, la participació municipal en aquest programa ascendeix a 432.867,12 €.

Aquesta actuació anirà destinada a la contractació de: 6 administratius/-as; 4 operaris/-as de desinfecció; 1 operari/-a de magatzem; 2 conserges; 2 oficials/-as d’obra de paleta; 4 oficials/-as de pintura; 5 peons/-as de pintura; 2 treballadors/-as socials; 1 integrador/-a social; i 1 titulat/-a en dret.



EMPUJU 2021: Programa de foment d’ocupació per a la contractació de 21 persones desocupades, menors de 30 anys. en entitats locals de la Comunitat Valenciana.



El cost total serà de 750.556,92 €, dels quals 306.063,48 € seran d’aportació municipal.

Per mitjà d’aquest programa s’emportarà acabe la contractació de: 3 administratius/-as; 2 operaris/-as de magatzem; 2 conserges; 2 peons/-as d’obra; 2 peons/-as de pintura; 3 treballadors/-as socials; 3 integradors/-as socials; 1 educador/-a social, 1 titulat/-a administració i direcció d’empreses; 1 animador/-a sociocultural; i 1 tècnic/-a en informàtica.