Torrent homenatja la seua Fallera Major

Les falles de Torrent es van vestir de gala aquest cap de setmana per a homenatjar la seua Fallera Major de Torrent 2020, Alicia Pallardó Benavent. A menys de quinze dies per a la Crida, que donarà la benvinguda a les festes josefinas d’enguany, els fallers i falleres es van congregar el divendres a la nit en el restaurant El Pi per a rebre a Alicia i la seua cort d’honor.

L’alcalde Jesús Ros, el regidor de Falles, José Pascual Martínez, representants de la corporació municipal i la reina de les festes de Segorbe, María Rubicos, van rebre a les protagonistes, que van viure moments molt emotius. D’altra banda, dissabte que ve al matí serà el torn de l’homenatge a la Fallera Major Infantil, Sandra Peris Embuena i la seua cort d’honor.