Torrent inaugura un tòtem i una ruta pel Vedat

La mostra ‘Hospital de la Memòria. 1937-1939’ continua fins al 30 d’octubre

El passat cap de setmana van continuar les activitats que l’Ajuntament de Torrent ha programat amb motiu de les jornades de recuperació de la memòria històrica “Hospital de la Memòria. 1937-39”.



El fil conductor d’aquestes jornades ha sigut el paper que van jugar persones i llocs de Torrent durant els anys de la Guerra Civil. “L’exposició ha nascut amb l’objectiu de divulgar la intrahistoria d’aquells esdeveniments que no solen aparéixer en els llibres, per a recuperar xicotetes històries oblidades però que van deixar empremta en el record d’alguns protagonistes de hui”, ha explicat el regidor de Participació Ciutadana, José Pascual Martínez.



La mostra, que encara pot gaudir-se fins al dia 30, conté un recorregut per alguns capítols de la història de Torrent, amb una exposició fotogràfica i vídeos sobre el paper de la ciutat durant els anys en què València va ser la capital de la II República. D’altra banda, s’ha organitzat un cicle de conferències sobre l’arquitectura modernista del Vedat i l’ocupació militar d’algun xalet que va ser l’hospital d’aviació, a més de fer un repàs a les línies defensives que protegien la ciutat de València, a càrrec de Tomás Roselló, Salvador Císcar i Edelmir Galdón, respectivament. Finalment, aquest dissabte es va inaugurar un tòtem prop de la qual va ser torre de comunicacions, coneguda en l’actualitat per “la torreta”, situada al costat del pavelló de convalescents de l’Hospital d’Aviació en el Vedat de Torrent i que assenyala l’inici d’una ruta pels enclavaments més significatius d’aquell període de la guerra civil. D’ara en avant, aquesta ruta podrà ser visitada per estudiants i escolars de Torrent com a part de les activitats extraescolars que integren la divulgació de la memòria històrica, un dels pilars fonamentals d’aquest projecte.