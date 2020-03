Torrent incrementa les mesures per a fer front al coronavirus

Connect on Linked in

Seguint les instruccions de Generalitat, des de hui queden tancats els centres de majors i s’han suspés les activitats a casa de la Dóna i biblioteques municipals

Junta Local Fallera va celebrar un ple extraordinari en la nit d’ahir per a traslladar les mesures acordades a les comissions locals després de l’ajornament de les Falles en la Comunitat

Les entitats i col·lectius, així com els clubs locals, han rebut un bàndol d’alcaldia recomanant la limitació la realització d’activitats no imprescindibles

Es limita l’acumulació presencial en els centres municipals, al mateix temps que s’està fomentant l’atenció no presencial

S’ha reforçat la neteja amb desinfectants i bactericides en el transport públic (TorrentBus)

Continuant amb el seu treball de control i detecció, Conselleria de Sanitat Pública ha elevat a 30 els casos positius de coronavirus en el centre de majors Santa Elena. Mentre els afectats es recuperen aïllats i degudament tractats a les seues habitacions en el propi centre, es continuen aplicant els protocols establits seguint les indicacions de Salut Pública.



Des del consistori es continuen adoptant mesures preventives per a fer front al virus i amb les quals minimitzar el seu risc de contagi i propagació, seguint amb la línia traçada ahir pel Comité de Seguretat i Salut del consistori, amb representació política, funcionarial i sindical, quan es va posar en marxa el ‘Protocol de mesures en edificis i instal·lacions municipals amb motiu del Covid-19’.



L’alcalde Jesús Ros, que ha mantingut una nova trobada interdepartamental amb els regidors de les diferents àrees i ha reunit la junta de portaveus per a informar dels nous moviments que s’estan produint, ha assenyalat que “la nostra prioritat en aquests moments és protegir la salut pública, per la qual cosa fem una crida a la col·laboració ciutadana des de la responsabilitat i la prudència. Insistim a seguir els consells de prevenció i evitar aquells actes que siguen prescindibles”.

CENTRES DE MAJORS TANCATS

D’aquesta manera, seguint les instruccions de Generalitat, hui s’han tancat els centres especialitzats d’atenció a les persones majors, clubs socials de jubilats, llars de pensionistes o similars. També han quedat suspeses temporalment les activitats a casa de la Dóna i biblioteques municipals.

D’igual manera s’han ajornat altres activitats festives i culturals programades pròximament. D’una banda, la Junta Central de Germanors de Setmana Santa de Torrent al costat de l’Ajuntament de Torrent han acordat suspendre la Trobada de Germanors i de Confraries de la Diòcesi de València programat per als dies 22 i 28 de març: Exposició i Processó diocesana.



D’altra banda, la Coordinació General de les IV Trobades Nacionals d’Andalusos, Bandolers, Contrabandistes i Mirenos a Torrent, després de les oportunes converses amb les autoritats competents de l’Ajuntament de Torrent, i seguint les recomanacions sanitàries, ha decidit ajornar la celebració d’aquesta Trobada Nacional (previst per als dies 3 i 4 d’abril), fins a una pròxima data que es comunicarà oportunament.



Així mateix, s’han establit unes mesures de limitació d’assistència presencial en els centres municipals com ara les pròpies biblioteques, sales d’actes o instal·lacions esportives, limitant l’aforament al 50%. Això s’aplica a totes les activitats culturals que es duguen a terme en la instal·lació del Auditori de Torrent, mantenint la distància recomanada entre els assistents mitjançant seients separats. També es recomana el tancament de taquilles per a les actuacions de hui i del dissabte.



Aquesta decisió es pren buscant la col·laboració amb les entitats i col·lectius culturals de la ciutat que, a més, han rebut un bàndol d’alcaldia recomanant que s’adopten les mesures adequades per a limitar la realització d’activitats no imprescindibles o que impliquen l’acumulació o desplaçament de grups de persones. Així mateix, es recorda que han d’adoptar les mesures sanitàries preventives comunicades, així com adaptar totes les activitats que realitzen en instal·lacions de titularitat municipal al protocol establit.



Es tracta d’un conjunt d’iniciatives que se sumen a les ja aplicades en el servei d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament i en tots els edificis i empreses públiques, on s’han incrementat les mesures d’higiene en els llocs de treball, augmentant la neteja i la ventilació, i on s’ha disposat de gels hidroalcohólicos, així com s’ha suspés temporalment la utilització del sistema de digital de control de presència i altres dispositius digitals tàctils com el totem turístic de l’hall de l’Ajuntament. També s’han establit algunes recomanacions d’higiene personal a seguir per part dels empleats i empleades públics, com ara llavar-se les mans amb freqüència i cobrir-se en esternudar.

FOMENT DE L’ATENCIÓ NO PRESENCIAL

Quant a l’atenció al públic, s’està fomentant l’atenció no presencial limitant l’acumulació de persones i la proximitat entre elles, prioritzant l’atenció tant telefònica com telemàtica.



Així, des del TDIC de l’Ajuntament de Torrent s’ha posat a la disposició dels usuaris els recursos adequats perquè la ciutadania puga realitzar els seus tràmits a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. Accés en la seu: http://bit.ly/3crffb7.



En cas de comptar amb un certificat electrònic es pot realitzar el tràmit seguint les instruccions del següent vídeo: https://youtu.be/ddkbkq_ucew

A més, en el Manual d’ús del Portal d’autoliquidacions, es poden pagar les taxes municipals i l’impost sobre vehicles: http://bit.ly/2w06lpd. Els Pagaments telemàtics poden realitzar-se en: http://bit.ly/39r452s

Per a garantir una atenció de qualitat, i reduir files innecessàries, s’ha posat a disposició un servei de cita prèvia ‘cita atenció ciutadana’: http://bit.ly/3b0e7tx



De totes maneres, el TDIC continua atenent les persones en horari habitual, així com l’atenció telefònica al 010. Per a certificats d’empadronament i ajudes del lloguer cal passar per l’edifici de Ramón y Cajal, núm. 7, al costat de l’Ajuntament.

PLE EXTRAORDINARI DE JUNTA LOCAL FALLERA

El OAM Junta Local Fallera de Torrent va celebrar un ple extraordinari en la nit d’ahir, amb motiu de la publicació del Decret de Generalitat que suspén i ajorna la celebració de les festes de les Falles en la Comunitat Valenciana. En la trobada, on va estar present l’alcalde Jesús Ros i el regidor de Falles, Pascual Martínez, es va traslladar en primera persona a les i els presidents de les comissions locals les conclusions i mesures acordades en una reunió d’urgència mantinguda aqueix mateix matí amb l’Ajuntament de Torrent.



Entre les mesures destacades es troba:

-la suspensió de tota l’activitat fallera a la ciutat, inclosa aquella que no està promoguda directament per les Falles. Per tant, queda anul·lada l’agenda oficial de les Falleres Majors i les seues Corts d’Honor

-explicar que es tracta d’un ajornament de les festes i no una suspensió, quedant la data de la celebració pendent que les circumstàncies sanitàries ho permeten, i aquesta comptarà sempre amb el consens del ple del OAM

-la retirada de les carpes de la via pública per a impedir l’ocupació innecessària, en el menor temps possible

-buscar una solució conjunta amb l’Ajuntament i Generalitat per a la recollida, transport i emmagatzematge dels monuments fins a la celebració de les Falles de 2020

-mostrar el suport públic de les Falles de Torrent amb els artistes fallers i els professionals del sector afectats per aquesta situació.

Informades les mesures, es van escoltar i van donar resposta des de Junta Local, en la mesura que la situació d’incertesa actual permet, a les inquietuds i dubtes de cadascun dels representants de les comissions. A més, es va sol·licitar a les comissions locals, des de la responsabilitat i la unitat d’acció, que eviten la celebració d’aquells actes en els seus casals que siguen prescindibles.

“Des de Junta Local volem agrair la comprensió i voluntat de col·laboració mostrada per les comissions locals amb les decisions adoptades, en aquest moment difícil per al poble valencià”, matisava el comunicat distribuït per Junta Local.

RECOMANACIONS PER A les INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Des de la delegació d’Esports, amb l’objectiu de minimitzar les congregacions de persones en el mateix espai, s’ha fet arribar una circular als clubs de la ciutat en la qual es recomana el cessament de les activitats esportives en les instal·lacions municipals. Quant a la Cotxera, es limita l’aforament a un terç de la seua capacitat i se suspenen les activitats dirigides (tant en sec com en aigua). També en el Pavelló El Vedat.

Així mateix, continuen suspeses les activitats esportives dirigides a les persones majors, la resta d’activitats programades per la FDM a l’aire lliure i el programa “Jocs esportius”.

REFORÇ EN NETEJA EN EL TRANSPORT PÚBLIC

Des de mitjan febrer, l’Ajuntament de Torrent va reforçar la neteja amb desinfectants i bactericides en el transport públic (TorrentBus), al mateix temps que va traslladar al personal les mesures necessàries a complir. No obstant això i donada l’actual situació, des d’ahir s’ha reforçat aquesta neteja diària en els punts de contacte com ara barres de subjecció, agafadors, passamans, polsadors, posat de conductor, sòls i cristalls.

Finalment, des del consistori es prega no fer cas a tots els missatges i faules que estan estenent-se per WhatsApp i xarxes socials en relació amb el coronavirus, evitant l’alarmisme i la difusió de notícies falses. El consistori recorda que mantindrà informada a la població de qualsevol novetat a través dels canals oficials de l’Ajuntament de Torrent.