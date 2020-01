Print This Post

El foc dóna inici en Torrent a les Festes de Sant Antoni

Una nit freda, que comença amb la repartició de rotllets i mistela per als assistents, la preparació per part dels professionals de la foguera i la il·lusió d’uns festers que han treballat per mantenir viva la flama de la Festa de Sant Antoni

A les 21h en punt de la nit els focs d’artifici donàvem pas a la crema de la foguera el moment més important que dóna així inici a les Festes 2020