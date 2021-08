Torrent inicia les obres del clavegueram dels carrers Mestre Victoriano Andrés i Germanies

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa municipal Aigües de l’Horta, continua amb les tasques de renovació de la xarxa de clavegueram de la ciutat. En aquesta ocasió les obres afecten en concret al col·lector unitari de clavegueram dels carrers Mestre Victoriano Andrés i Germanies.

L’objectiu d’aquesta actuació és millorar el funcionament del sistema de sanejament, ja que després d’una inspecció amb càmera de televisió per l’interior de la canonada es van detectar unes certes incidències en alguns trams de la xarxa de clavegueram que discorrien en contrapendent. Aquesta situació dificultava fins ara un funcionament òptim de la xarxa, perquè les aigües residuals no podien desguassar sense haver aconseguit un nivell que superara aquest pendent.

A conseqüència d’això, puntualment es produïen alguns embossos en el propi col·lector i en les escomeses dels habitatges. Per aquest motiu, Aigües de l’Horta ha anat incrementant recentment la freqüència d’intervencions de neteja i desembossament periòdic del col·lector, per a aconseguir un correcte funcionament i evitar així molèsties als veïns.

Les millores en la xarxa i en el col·lector garantiran l’eficàcia de tot el sistema de sanejament i evitaran les contrarietats que les freqüents tasques de manteniment i neteja de l’antic col·lector pogueren ocasionar als veïns d’aquests carrers.

A més de la renovació de la xarxa de clavegueram als carrers Mestre Victoriano Andrés i Germanies, Aigües de l’Horta també està duent a terme algunes actuacions en diferents zones del nucli urbà, així com altres intervencions per a la connexió al subministrament d’aigua potable en les zones residencials i disseminats del terme municipal de Torrent.