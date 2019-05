Torrent instal·larà al Vedat nou torres d’aigua per a prevenir incendis

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una inversió de 600.000 mantindrà la ciutat de Torrent més segura dels incendis.

L’Ajuntament de Torrent ha presentat un projecte per a millorar la zona mediambiental del Vedat mitjançant la instal·lació de torres per a detectar i prevenir els incendis forestals. Tot amb una inversió de 600.000 euros per a mantenir la ciutat de Torrent més segura dels incendis.

A més, es tracta d’un dels sistemes més avançats d’Europa.

Aquest és el segon projecte que es durà a terme en la ciutat de Torrent contra els incendis i es troba en procés de licitació.