Torrent ja té el seu ‘Defensor de les persones majors’

Connect on Linked in

El Centre Municipal de Persones Majors de Verge de l’Olivar acull l’acte de nomenament de Francisco Sánchez Vázquez com a representant de les i els majors de la ciutat; Rosa Alabajos Puig ha sigut elegida com a suplent en el càrrec



Torrent, 01/10/2021. Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Persones Majors, aquest primer divendres d’octubre s’ha celebrat una jornada d’actes en el Centre Verge de l’Olivar, que ha reunit el regidor d’Atenció i Solidaritat, Antonio Castillejo, amb els recentment nomenats Defensor de les persones majors, Francisco Sánchez Vázquez, i Rosa Alabajos Puig, suplent en el càrrec de nova creació.



José Antonio Castillejo, regidor de l’àrea d’Atenció i Solidaritat ha explicat que el Defensor del Major és “una figura nova, amb la qual es donarà representació a les persones majors de Torrent en diferents actes al llarg de l’any, i que posa en valor la figura i la importància dels majors en la nostra societat.”



Les persones majors de Torrent estaran, per tant, representades a partir d’ara per aquesta figura que l’àrea d’Atenció i Solidaritat de l’Ajuntament de Torrent ha creat amb l’objectiu de fer més accessibles aquells serveis que es coordinen especialment per a aquest col·lectiu i informar d’ells als usuaris e usuàries dels centres d’atenció, defensant els seus interessos en aquelles qüestions que requerisquen de la participació ciutadana o se sotmeten a la voluntat popular.

Després de donar la benvinguda als assistents, el regidor ha oferit un discurs en el qual ha destacat l’esforç de la delegació de majors ha realitzat per a crear aquesta figura representativa, que traslladarà al govern municipal les seues peticions i suggeriments. Seguidament, s’ha procedit al lliurament dels diplomes que acrediten i reconeixen als nous defensors de les persones majors.



Posteriorment es llegit un manifest i la solta de globus biodegradables amb la qual s’ha homenatjat les persones majors de Torrent que ens han deixat al llarg de l’últim any.



El matí s’ha tancat amb la projecció del vídeo ‘Benvinguts de Nou’ i la taula redona ‘El nostre paper en la societat’, que recollia les dades i l’anàlisi que ha presentat la Presidenta de la Societat Valenciana de Geriatria i Gerontologia, Sacramento Pinazo, i que versava sobre la incidència del COVID i l’aïllament al fet que s’han vist sotmeses les persones majors.



Els actes del Dia Internacional de les Persones Majors continuen aquesta vesprada amb la celebració del concert de la Banda dels Majors de Horta Sud a partir de les 19 hores a la sala cívica del Antic Mercat.