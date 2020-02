Torrent, Jornades Agrícoles i Cultius Alternatitus

Print This Post

Un any més, el que fa 41 Torrent acull les Jornades Agrícoles i Cultius Alternatius, unes jornades que pretenen aportar als llauradors valencians ferramentes per millorar el seu dia a dia

Aquestes jornades que des de fa quaranta-un anys se celebren a Torrent, fan de cada ponència durant dos dies , un curs accelerat de noves tècniques i formació per als treballadors del camp

Reinventar-se, tècniques no agressives per al camp, i una informació ordenada és segons Baixauli alguna de les lliçons per canviar els patrons actuals de treball

En un moment complicat per al camp, en el que pràcticament tot el camp espanyol es troba en peu de guerra per la terrible situació que pateix , un crit a les institucions davant les quals se senten abandonats,els ponents d’aquestes jornades intenten ajudar als llauradors valencians

Carlos Baixauli responsable del centre d’experiències Cajamar, ha estat l’encarregat de la clausura d’aquestes jornades, amb una conferència en la qual, ha intentat demostrar que es el momento per a que els llauradors es reinventen i canvien la seua mentalitat per tal que deixe de produir-se l’abandonament del camp

Jesús Ros, Alcalde de Torrent, ha insistit en el fet que malgrat que aquestes jornades són importants, més important seria el no tindre la necessitat de fer-les