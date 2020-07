Torrent manté els serveis per a les persones majors durant el mes d’agost

Print This Post

Amb l’arribada del mes d’agost, els Serveis Socials de l’Ajuntament de Torrent no redueixen la capacitat d’atenció a les persones majors i continuen amb la seua labor diària, oferint les assistències i prestacions que es realitzen al llarg de tot l’any. Per això, l’horari per a agafar les cites serà el mateix que fins ara, de dilluns a dijous de 9.30 a 13.30 h; i també es manté l’horari dels serveis:

Perruqueria: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h.

Podologia: dilluns i dimarts de 9.30 a 13.30 h

Fisioteràpia: de dilluns a divendres de 9 a 11 h.

Petanca: de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h.

L’horari d’horts es mantindria com fins ara:

Dilluns i dimecres de 9.30 a 11 h i divendres de 9.30 a 10.30 h, per als horts 1, 3 i 5.

Dimarts i dijous de 9.30 a 11 h i divendres d’11 a 12 h per als horts 2, 4 i 6.