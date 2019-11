Torrent obri al trànsit el carrer Camí Reial

Connect on Linked in

Amb aquest projecte de millora s’augmenta la seguretat dels vianants, s’eixamplen les voreres i es creen nous espais verds i àrees de descans

El divendres passat es va obrir a la circulació el carrer Camí Reial. Amb el projecte de Millora de l’entorn urbà del carrer Camí Reial, cofinançat al 50% per fons europeus POPE-FEDER i que forma part de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de Torrent 2015-2025 (EDUSI), es millora l’entorn urbà i els seus col·lectors, a més d’aconseguir reduir la velocitat de circulació en la zona, així com la contaminació acústica i lumínica, i afavorir la fluïdesa del trànsit.



Per a augmentar la seguretat dels vianants s’han eixamplat les voreres i s’han creat nous espais verds i àrees de descans. D’igual manera s’han establit noves places d’aparcament, s’ha repavimentado les voreres i calçades i s’ha substituït tota la senyalística.



Al mateix temps, s’ha reformat l’antiga carretera comarcal CV-405, amb l’objectiu de prevaldre l’espai per als vianants i la integració del barri dels Caragols en el teixit urbà. D’aquesta manera, “Camí Reial, que és una zona que compta amb gran circulació, es converteix en un espai segur, tant per a vianants com per a vehicles, i amb un entorn agradable per als veïns i veïnes”, ha assenyalat la regidora d’Urbanisme, Inma Amat.

Rotonda Quatre Camins

Al projecte de millora de Camí Reial se suma la construcció de la rotonda situada en l’encreuament entre els carrers València, Més del Jutge i Canonge Gisbert, que ha aconseguit descongestionar el trànsit en aquesta zona. Amb el projecte de Millora de la mobilitat i accessibilitat en l’encreuament del carrer València, també cofinançat per fons FEDER, s’ha aconseguit augmentar la seguretat i accessibilitat per als vianants i ciclista, reduint la velocitat de circulació, ja que es tracta d’un important accés al polígon industrial i entrada al municipi.