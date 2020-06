Torrent obrirà el període d’inscripció dels Campus lúdic-esportius el 25 de juny

Connect on Linked in

Les inscripcions poden tramitar-se de manera online en la web www.fdmtorrent.com o amb cita prèvia en les oficines de la FDM per a les persones que no puguen pagar amb targeta

L’Ajuntament de Torrent, a través de la Fundació Esportiva Municipal i en coordinació amb l’àrea d’Educació, obrirà el dijous 25 de juny el període d’inscripció per als Campus lúdic-esportius. Un programa que inclou fins a 22 modalitats i disciplines repartides en 9 campus, com a tennis, natació, bàsquet, anglés o teatre, i que està dirigit al públic infantil i juvenil amb edats compreses entre els 5 i 16 anys.

Amb un horari de 8 a 14 h, ampliat enguany sense alterar el preu, des del 6 de juliol fins al 31 de juliol, 420 xiquets i xiquetes podran gaudir de les seues activitats preferides i passar un estiu entretingut. El preu és de 128 € la inscripció mensual i 74,5 € la quinzenal. Per part seua, els xiquets i xiquetes que siguen abonats de la FDM tindran un preu especial: 121 € el bo mensual i 69,5 € el quinzenal.

Les inscripcions es realitzaran online a partir del dijous 25 de juny en la web https://www.fdmtorrent.com/; o en les pròpies oficines de la FDM amb cita prèvia per a les persones que no puguen pagar amb targeta. La regidora d’Esports, Susi Ferrer, ha explicat que “donarem prioritat de matricula als xiquets i xiquetes els pares de les quals, mares o tutors treballen, ja que un dels objectius dels campus és poder conciliar la vida laboral i familiar durant aquest estiu”.

Els campus compliran amb totes les mesures higièniques i sanitàries per a protegir als i les participants, i es duran a terme rigorosos protocols de neteja. A més, des de l’ajuntament es recorda que és obligatori utilitzar les màscares i complir amb la distància mínima de seguretat. Mantindre una bona higiene de mans, llavant-les amb aigua i sabó o gel hidraalcohólico. Aportar el material esportiu necessari per a realitzar les activitats esportives específiques del seu campus (per exemple, la raqueta de tennis o la tovallola), així com el material escolar per a realitzar diversos tallers (llapis de colors, pintures, tisores…). I amb l’objectiu d’evitar aglomeracions, enguany s’amplia l’horari de recollida i d’arribada per a afavorir l’entrada i eixida escalonada dels xiquets i xiquetes.

Els campus de la FDM 2020 es classifiquen en els següents:

1. Campus Anabel Medina, tennis, gimnàstica rítmica, taller de manualitats i voleibol.

2. Campus Anabel Medina, tennis, frontenis, english playing i taller mediambiental.

3. Campus Pavelló el Vedat, bàsquet, multideporte, english playing i taller de manualitats.

4. Campus Pavelló el Vedat gimnàstica rítmica, pilates infantil, taller de manualitats i ritmes infantils.

5. Campus Parc Aquàtic Vedat, natació, taller mediambiental i multideporte.

6. Campus Parc Central, futbol, natació, english playing i taller de manualitats.

7. Campus Parc Central, futbol, natació, tennis de taula, taller de manualitats i teatre.

8. Campus Parc Central, natació, atletisme, taller de manualitats i tennis de taula.

9. Campus CEIP el Vaig moldre, Multideporte, Balls llatins i taller de manualitats.