Torrent participa en el Congrés Internacional de Smart City

La ciutat de Torrent ha participat en el Congrés Internacional de Smart City, que ha tingut lloc aquesta setmana a Barcelona; una cita que va reunir representants de les principals capitals a nivell mundial i a més de 25.000 visitants, entre els quals es trobava el regidor de Modernització, Andrés Campos, al costat del tècnic del Servei de Modernització, Tecnologia i Informàtica de l’Ajuntament de Torrent, Manuel Herrero. En aquest cim mundial, Campos va participar en una ponència per a explicar com Torrent s’ha convertit en una ciutat moderna i del futur i, a més, va detallar alguns dels projectes que s’estan duent a terme dins del Pla Director Smart City, alguns d’ells cofinançats per fons europeus FEDER.