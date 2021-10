Torrent posa en marxa la nova Llançadora Connecta Ocupació

Connect on Linked in

16 dones i 2 homes en desocupació, d’entre 24 i 58 anys, participen en un programa de formació i inserció laboral impulsat per Fundació Santa María la Real i Fundació Telefònica, amb la col·laboració d’Idea´t i de l’Ajuntament de Torrent



La nova Llançadora Connecta Ocupació de Torrent ha iniciat aquesta setmana un programa d’ajuda a persones desocupades per a ampliar la cerca de treball amb noves tècniques d’orientació laboral i eines digitals adaptades al nou mercat laboral.



La regidora de Formació, Marina Olivares, al costat de la gerent d’Idea´t, María Muñoz, ha donat la benvinguda a les persones que actualment participen en el programa i ha puntualitzat que aquests programes d’inserció laboral es dirigeixen a persones que “demanden orientació en l’elaboració de currículums, i un entrenament per a la superació d’entrevistes de treball. D’altra banda, aporten la formació necessària per al maneig d’eines digitals que els ajuden en la cerca d’ocupació”.



Llançadora Connecta Ocupació és un programa gratuït i en anteriors edicions ha aconseguit fins a un 60% d’inserció entre els usuaris, que seran com a màxim un total de 30 persones desocupades. Els qui estiguen interessats a participar en aquest programa, que encara disposa de places lliures, hauran de presentar un formulari d’inscripció en la web lanzaderaconectaempleo.es, o bé acudir de manera presencial a les oficines d’Idea’t, al carrer València, 42. Actualment el programa de formació i inserció laboral compta amb 16 dones i 2 homes en desocupació, amb edats compreses entre els 24 i els 58 anys, i amb diferents nivells formatius -ESO, Formació Professional, Batxiller i estudis universitaris-. Alguns busquen el seu primer treball mentre que uns altres persegueixen una nova oportunitat laboral, després d’anys d’experiència en diferents sectors, com a serveis, indústria manufacturera, hostaleria, medi ambient, química o educació, entre altres.



Aquest programa estarà en funcionament fins a finals de març de 2022, en un format mixt que combina sessions virtuals i presencials. Els continguts del programa de formació inclouen pràctiques per a realitzar dinàmiques d’intel·ligència emocional i el desenvolupament d’un pla integral de cerca d’ocupació en el qual aprendran nous programes per a actualitzar el seu currículum; assajaran entrevistes de treball per a guanyar confiança i seguretat en els processos de selecció; reforçaran les seues competències transversals i habilitats digitals; trauran partit al Telèfon intel·ligent i les xarxes socials per a la cerca d’ocupació en línia, realitzaran mapes d’ocupabilitat i contactaran amb empreses per a impulsar la seua inserció laboral.