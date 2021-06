Torrent premiarà als seus esportistes en una Gala de l’Esport especial

Print This Post

L’esdeveniment, que se celebrarà el 16 de juliol en L’Hort de Trènor, reconeixerà als esportistes i clubs destacats de les temporades 2019-2020 i 2020-2021

L’Ajuntament de Torrent premiarà als seus clubs i esportistes en una edició especial de la Gala de l’Esport, que se celebrarà el 16 de juliol a les 19.30 hores en l’Hort de Trènor. El mateix dia es duran a terme l’edició XXXIV, amb premis de la temporada 2019-2020, i la XXXV, de la temporada 2020-2021.

L’esdeveniment comptarà amb diferents categories, com la de “millor entrenador/a”, “millor club esportiu” o “millor esportista de l’any”. A més, cada club de la ciutat destacarà a un o una dels seus esportistes i es faran esments especials als últims èxits de diferents clubs. Finalment, com cada any, s’entregarà el premi “Tota una vida” a una persona compromesa durant anys amb l’esport de Torrent.

La regidora d’Esports, Susi Ferrer, ressalta la importància d’aquesta última gala: “Al cap d’un any tan complicat, és una alegria poder celebrar aquest acte tan emotiu per a reconéixer l’esforç i sacrifici dels i les esportistes de Torrent, una ciutat que viu l’esport”.

La gala tindrà aforament limitat, respectarà les mesures COVID necessàries i es retransmetrà en directe en les xarxes socials de l’Ajuntament.

Les bases estan disponibles en la pàgina web de l’Ajuntament (www.torrent.es), i ja poden presentar-se les candidatures a través de la seu electrònica, fins al 20 de juny.