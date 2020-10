Torrent prepara un dispositiu especial per a Tots els Sants que es prolongarà durant tota la setmana

Connect on Linked in

El Cementeri Parroquial romandrà obert des del 26 d’octubre fins a l’1 de novembre de 8.30 h a 18 h

Les línies Roja, Blava i Verda de TorrentBus seran gratuïtes durant tota la setmana i comptaran amb un servei especial el dissabte i diumenge

Prop de la festivitat de Tots els Sants, l’Ajuntament de Torrent, en col·laboració amb el cementeri parroquial i Policia Local ha planificat un dispositiu de seguretat entorn del cementeri del municipi i que, a més, compta amb un protocol especial a causa de la situació derivada del Covid-19. Així, enguany, per a evitar aglomeracions es recomana avançar les visites a aquest, per la qual cosa a partir del dilluns 26 d’octubre i fins al diumenge 1 de novembre el cementeri romandrà obert ininterrompudament des de les 8.30 a 18 hores.



La Junta del Cementeri Parroquial ha dissenyat enguany una normativa específica que compleix amb el que s’estableix per la Conselleria de Sanitat. Al llarg de les últimes setmanes, Policia Local ha mantingut un contacte constant amb les persones responsables del cementeri per a, a més de controlar els accessos exteriors i el trànsit, posar-se a disposició per a col·laborar en tot allò que necessiten.



Fruit d’aquestes converses s’han establit una serie pautes a seguir, com establir un aforament màxim de 2.000 persones a l’interior del recinte, malgrat que es podria arribar a 2.900 seguint el protocol de Conselleria. D’altra banda, existiran dues zones diferenciades d’entrada i eixida, accedint al cementeri únicament per la porta principal i eixint per la porta lateral. A més, enguany, el cementeri no disposarà d’utensilis d’ús comú (poals, graneres, escales, etc.), evitant que pogueren convertir-se en focus de contagi. Finalment, el dia de Tots els Sants no se celebrarà la tradicional Eucaristia en el cementeri, però cada parròquia de Torrent tindrà les celebracions oportunes.



Per a aquest Dispositiu Especial de Tots els Sants, Policia Local comptarà amb operatiu especial de 62 components, que comptaran amb la col·laboració de 12 membres de Protecció Civil, i que s’encarregaran de regular els accessos al cementeri i el trànsit. A partir del dijous 29 i fins al dia 1 es disposarà d’un operatiu extraordinari que vetlarà perquè tot transcórrega amb la major normalitat els dies que es preveu una major afluència, per a això es distribuiran tanques dibuixant un recorregut en zig-zag a la porta del cementeri, per a assegurar que es compleix amb la distància interpersonal de seguretat a l’hora d’accedir a l’interior, i s’habilitaran dos accessos per a persones majors i amb mobilitat reduïda. D’igual manera, des del divendres 29 al dilluns 1, la circulació de vehicles pel carrer Verge de la Soledat es limitarà a un sol carril, facilitant l’accés a peu dels veïns i veïnes de Torrent a través de l’altre carril i la zona d’aparcament.



En aquest punt, la regidora de l’àrea de Gestió de la Ciutat i Seguretat, Inma Amat, ha assenyalat que “la Policia Local serà present en tot moment per a ajudar al fet que les visites als seus difunts dels torrentinos i torrentinas es produïsquen amb la major normalitat”.

Pàrquing i TorrentBus gratuïts

Tenint en compte els nombrosos desplaçaments que estan previstos s’han pres diferents mesures per a regular el trànsit de la zona i augmentar la seguretat dels veïns i veïnes. Per això, des de la delegació de Mobilitat de l’Ajuntament de Torrent s’adequarà la senyalística dels carrers confrontants al cementeri incrementant la seguretat tant de vianants com de conductors.



D’igual manera, des d’aquest mateix cap de setmana s’obrirà de manera gratuïta el pàrquing de les instal·lacions esportives de Parc Central, que seran de manera gratuïta fins diumenge que ve 1 de novembre. I “durant tota la setmana es posarà a la disposició dels ciutadans un servei especial gratuït de TorrentBus per Tots els Sants”, tal com explica el regidor de Mobilitat, Raúl Claramonte. Les línies Blava, Roja i Verda seran gratuïtes des del dilluns 26 d’octubre fins al diumenge 1 de novembre, i es reforçarà el servei de les línies Verda i Roja el dissabte 31 d’octubre: servei fins a les 18.00 hores amb freqüència de pas cada 20 minutos; i el diumenge 1 de novembre: servei de 9.00 a 18.00 hores amb freqüència de pas cada 20 minutos.