Torrent, preparat per a la celebració de les festes falleres

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Policia Local de Torrent, Policia Nacional i Protecció Civil vetlaran per la seguretat cada dia

Tots els serveis municipals de l’Ajuntament de Torrent, brigada municipal, neteja, jardineria i senyalització s’han posat en marxa per a posar a la disposició dels fallers i falleres el material necessari per al correcte desenvolupament dels actes a celebrar en aquestes pròximes falles.

A més, es garantirà la seguretat en diferents àmbits, des de l’alimentària fins a la pirotècnica, la del trànsit i l’encaminada a evitar la delinqüència. Amb la novetat de la Nit del Foc, del dia 18 de març, per a la qual s’espera una gran afluència de públic, per la qual cosa s’han extremat les mitjanes de seguretat adoptades, i els cossos que integren el dispositiu habilitat de Policia Nacional, Policia Local i Protecció Civil incrementen els seus efectius aquests dies.

El regidor de Festes, Falles, Seguretat Ciutadana i Espais Públics, José Antonio Castillejo, ha assegurat que “mesures com aquestes, fa que Torrent siga una ciutat totalment segura, ja que treballem perquè siguen unes festes en les quals la gent que no siga fallera també puga gaudir d’aquests dies”.

Pel que fa a Policia Local de Torrent, a partir del dia 16 es destinaran 60 policies entre el torn ordinari i el reforç per falles, i s’ha facilitat tota la senyalització corresponent per a fitar la zona de focs i l’ocupació de la via pública.

El Comissari Cap del Cos de la Policia Local de Torrent; Eduardo Martínez, ha indicat que tant “Policia Local com Policia Nacional realitzaran visites periòdiques als casals fallers de la nostra ciutat al mateix temps, vetlant per la seguretat de tots els ciutadans i ciutadanes, amb l’objectiu que les festes es desenvolupen amb total normalitat”.