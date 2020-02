Torrent presenta la XXXIV Setmana de la Dóna

Connect on Linked in

La periodista i directora del BIM, Ana Coronado Esparver, Premi Atenea 2020

L’Ajuntament de Torrent ha preparat la XXXIV Setmana de la Dóna. Del 2 al 8 de març, es posarà en marxa un programa d’activitats sota el lema “Març, el mes dels dónes més visibles. Dóna, no et desconnectes del teu mateix”, una programació per a celebrar la importància de les dones en la societat, i que les dones tenen els mateix drets que els homes, a més de visibilitzar a totes les dones invisibles al llarg de la història, però rellevants en la història de la humanitat. “El mes de març és el mes per excel·lència de la reivindicació de les dones. Portem 34 anys treballant per la igualtat i posant en valor la figura de la dona, però no sols durant el mes de març, sinó en totes les activitats que realitzem al llarg de tot l’any”, ha manifestat l’alcalde.

La setmana arrancarà el dilluns, 2 de març, amb l’acte inaugural “Les dones en la declaració universal dels drets humans”. La Casa de la Dóna acollirà aquest acte a les 18 h, a més de les exposicions de dos joves il·lustradors de Torrent, Carla Sancho Gil i Sara Pagan Ortí. “Es tracta de ressaltar la figura de la dona en el món artístic i, al mateix temps, dotar d’un espai i oportunitat al públic jove”, ha ressaltat la regidora de Polítiques d’Igualtat, Marina Olivares. El mateix dia s’emetrà el vídeo que es realitze amb motiu del passat 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra les Dones. Per a sensibilitzar a la ciutadania contra la violència de gènere, la violència masclista o la violència contra les dones, el consistori va dissenyar una campanya que tenia com a punt central una papallona. D’aquesta forma, el vídeo mostrarà la participació dels centres educatius de la ciutat.

Un dels moments més esperats arribarà amb el lliurament de premis de la Dóna Atenea 2020, un reconeixement a dones rellevants de la ciutat, pel seu esforç diari per la igualtat de la dona i per trencar motles, estereotips i rols de gènere. Coincidint amb la celebració del seu vint-i-cinqué aniversari, el premi recau enguany en Ana Coronado Esparver, Directora del Butlletí d’Informació Municipal (BIM), càrrec que compagina com de Directora de la Ràdio Municipal de Torrent. La periodista va arribar a Torrent en l’estiu de 1983 i, amb molta il·lusió, es va encarregar, primer del BIM, i més tard es va anar sumant altres funcions com la redacció de notes de premsa, suplements monogràfics, llibres i documentals biogràfics. Igualment, Ana Coronado també va assumir la direcció de la revista ATENEA, una publicació que va abastar des de 1989 fins a 2010 i que es nodria de continguts que van promoure l’enriquiment personal de moltes dones. El lliurament d’aquest merescut reconeixement tindrà lloc en el Hort de Trénor el dimarts, 3 de març, a les 18 h.

Les dones empresàries i emprenedores de Torrent es reuniran en una jornada per a tractar el tema del liderzazgo, una clau per la igualtat entre dones i homes. La trobada tindrà lloc el dimecres, 4 de març, a les 13.30 h a casa de la Dóna.

L’esport també estarà molt present en la Setmana de la Dóna i, a la vesprada, es durà a terme la jornada Igualtat de drets i esport. Des de la delegació d’Igualtat al costat de la d’Esports on es ressaltarà la figura de la dona en l’àmbit esportiu. “Cada dia, les dones fem un pas més en l’esport i hem de continuar treballant per donar visibilitat a totes les dones que han superat barreres i han trencat estereotips”, ha assenyalat la regidora d’Esports, Susi Ferrer. L’acte, que tindrà lloc el dimecres a les 18.30 h a casa de la Dóna, comptarà amb l’assistència de Patricia Campos Doménech, entrenadora de futbol espanyola i la primera dona de l’Armada a pilotar un reactor. A més, participaran esportistes torrentinas que parlaran sobre les seues experiències.

El cicle “Elles Compten” marcarà l’equador de la Setmana el dijous, 5 de març, a les 17.30 h a casa de la Dóna. Al llarg de la vesprada, el públic podrà conéixer la vida i obra de la pensadora, filòsofa i assagista espanyola, Maria Zambrano. De la mà de la qual va ser la seua amiga i secretaria, Rosa Mascarell Dauder, contarà anècdotes i reflexions de la qual va ser la primera dona a rebre el Premi Cervantes i també va rebre el Premi Príncep d’Astúries. En finalitzar s’emetrà un vídeo inèdit.

Com és tradició, el divendres, 6 de març, es realitzarà una jornada de convivència que enguany, com a novetat, es realitzarà en el nou espai multiusos del Parc Central. La marxa començarà a les 11.30 h en la plaça de la Unió Musical. Entre les activitats hi haurà un menjar i música en directe.

L’agenda continua el dissabte, 7 de març, amb la comissió 8 de març, a les 17 h a casa de la Dóna. Seguirà un teatre molt especial titulat “3 xiques i un tren”, de la companyia Bocart Teatre, capitanejat per un grup de dones torrentinas joves i lluitadores.

Finalment, el punt final de la Setmana arribarà amb la participació d’una delegació torrentina en la Marxa reivindicativa de ORDIT Feminista.. El diumenge a les 18 h a València.

Setmana de la Dóna en els col·legis

D’altra banda, en coordinació amb l’equip responsable d’igualtat dels centres escolars de Torrent, s’està treballant per a oferir activitats específiques per a tot l’alumnat. Els xiquets i xiquetes de 2a de Primària realitzaran el taller “De major vull ser jo”. Quant a l’alumnat de 5é de Primària, es treballarà la igualeu a través dels videojocs i una segona dinàmica que tractarà els estereotips a través de la música. Finalment, els xics i xiques de Secundària abordaran la importància de la igualtat i de celebrar la Setmana de la Dóna.

Així mateix, al llarg de tota la setmana la Casa de la Dóna realitzarà jornada de portes obertes en tots els seus tallers, així com s’emetrà en el cicle de cinema habitual en la programació la pel·lícula “Tot sobre la meua mare”, de Pedro Almodóvar.

Per a l’organització dels actes s’ha comptat amb la col·laboració de les associacions de dones de Torrent que formen la Comissió Local de Dons (Obra Social Femenina Verge dels Desemparats, Mestresses de casa I Consumidors Tyrius, Dones de Torrent, Tècniques Orientals de Torrent i Cors Oberts) i, a més, amb el suport de Caixa Popular.