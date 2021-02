Torrent presenta la XXXV Setmana de la Dóna

Connect on Linked in

La programació, que se celebrarà de manera en línia sota el lema ‘Essencials’, té com a objectiu posar en valor el paper de la dona en la primera línia contra la pandèmia, a més de reivindicar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones



Ajuntament de Torrent ha presentat la XXXV Setmana de la Dóna, que com a novetat enguany es realitzarà íntegrament de manera en línia, a causa de la situació sanitària actual. D’aquesta manera, del 2 al 8 de març, es posarà en marxa un programa d’activitats sota el lema ‘Essencials’, l’objectiu del qual és posar en valor el paper de la dona en la primera línia contra la pandèmia, així com reivindicar la igualtat efectiva entre homes i dones. “En la lluita per la igualtat no podem fer un pas arrere. Per això, malgrat les dificultats derivades de la situació actual, hem tractat d’elaborar un programa reivindicatiu, obert i inclusiu, que situe sota el focus la labor essencial i el protagonisme social i laboral de les dones durant la pandèmia”, assenyala la regidora d’Igualtat, Marina Olivares.



La setmana arrancarà el dimarts, dia 2 de març, amb una jornada de portes obertes en línia, protagonitzada pel taller de autobuentrato, autocura i autoestima “Cuidar en Igualtat”, el qual estarà a càrrec de de Eva Vives Andrés i es podrà seguir de 18:00h a 20:00h a través del Facebook de Casa de la Dóna. Cal destacar, en aquest dia inaugural de la campanya, la contribució de les associacions de dones components del Consell Local de la Dona de Torrent, que convidaran a tota la ciutadania torrentina a participar en les activitats previstes, recordant el paper essencial d’aquestes associacions en la reivindicació per la igualtat efectiva entre homes i dones.



La programació continuarà el dimecres 3 de març, a les 18:30h, amb la celebració del webinar ‘Dones que fan ciència. Dones que emprenen’, emmarcat en el cicle ‘Elles compten’, que comptarà com a ponent amb Ángela Pérez, investigadora en Biotecnologia i CEO de Imegen. Aquesta conferència té com a finalitat crear i difondre referents femenins que són protagonistes en un espai majoritàriament ocupat per homes: la ciència. I dins d’aquest àmbit, l’emprenedoria i l’ocupació de càrrecs de màxima responsabilitat per part de les dones.



L’agenda segueix el dia 4 de març, de 10:00h a 12:00h, amb el taller de punt de ganxo ‘Allibera els teus mugrons’, una jornada de portes obertes en línia a càrrec de Carolina Damonte. Com és habitual, les dones empresàries i emprenedores de Torrent es reuniran, aquesta vegada en línia i de 15:00h a 16:00h, per a tractar el tema de la digitalització, com una estratègia de primer ordre en la situació actual. Aquesta trobada comptarà amb la presència de Mercedes Zubizarreta, responsable de l’empresa Zubi Design, que aprofundirà en la importància del client digital en els temps del COVID19. A més, és un reconeixement i una mostra de suport a totes les dones emprenedores, que tant han vist afectats els seus comerços i negocis per la crisi sanitària, oferint-los un espai d’expressió i cerca d’alternatives i de millora contínua.



El dia 5 de març s’iniciarà amb l’exposició virtual ‘Jo dona, tu complica, elles lluitadors’ de Plena Inclusió Comunitat Valenciana, la qual compta amb la participació especial de les dones de Adisto. Aquesta activitat plasma la similitud que tenen les dones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament en la seua conquesta de drets individuals amb les grans dones de la història, per a això han sigut fotografiades representant a aquestes, amb l’objectiu de visibilitzar-les com a ciutadanes de ple dret. Igualment, la jornada comptarà amb el taller ‘Floretes? Buscant la igualtat en el llenguatge quotidià’, a les 16:30h amb Mª José Guerrero, i el club de lectura ‘L’apoderament de les dones a través de la lectura’, a les 18:00h amb Yolanda Paris. I com no, també se celebrarà una manifestació en línia, traslladant l’acte multitudinari del 8 de març a les xarxes socials, donant l’oportunitat a la ciutadania de manifestar-se col·lectivament enviant una foto reivindicativa al correu electrònic dona@torrent.es .



Malgrat les dificultats per a celebrar el Premi Dona Atenea, acte principal del 8 de març i simbòlic de la ciutat de Torrent, enguany es farà de manera virtual en streaming, a les 18:00h, i seran premiades totes les dones dels centres de salut de Torrent en la seua labor contra el COVID-19. Així, l’alcalde Jesús Ros farà lliurament del premi a 4 dones representants dels centres de salut Torrent I, Torrent II, Centre d’Especialitats Sants Patrons i consultori el Vedat, com a mostra de reconeixement en nom de tota la ciutat. A més, l’ajuntament i el EMAT s’il·luminaran en caure el dia amb el color lila, símbol de la lluita de les dones per aconseguir la igualtat.



Certamen de TikTok ‘Torrent per la igualtat’

Des del passat 17 de febrer està en marxa el concurs de vídeos de TikTok ‘Torrent per la igualtat’, orientat a joves d’entre 14 i 24 anys, que té com a temàtica la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Es tracta d’un concurs local emmarcat en una iniciativa nacional de més de 50 ciutats d’Espanya, i consta de dos premis locals de 100 i 200 euros i un nacional de 500 euros. Els vídeos es poden pujar a la pltaforma TikTok fins al pròxim 4 de març sota l’etiqueta #Torrentporlaigualdad, i els guanyadors s’anunciaran el 8 de març.