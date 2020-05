Torrent presenta ‘Talents de Casa’, un concurs online per a visibilitzar el talent local

Connect on Linked in

Els veïns i veïnes demostraran les seues habilitats de cant, ball, màgia o qualsevol disciplina en la qual destaquen, gravant un vídeo des de la seua casa i enviant-lo al WhatsApp del programa

Aquest diumenge 24 de maig a les 19 hores donarà el tret d’eixida el primer ‘Talents de Casa’, compost per cinc episodis i en el qual també participaran artistes torrentinos convidats

Per a fomentar la Cultura i visibilitzar el talent local, l’Ajuntament de Torrent ha posat en marxa el programa online ‘Talents de Casa’, un xou multidisciplinari per a descobrir les habilitats i destreses dels torrentinos i torrentinas dins d’un gran ventall de propostes, com a ball, cant, humor, màgia… Així ho ha anunciat aquest matí la regidora de Cultura, Susi Ferrer, en una trobada telemàtica amb els mitjans de comunicació, on ha destacat que “es tracta d’una aposta per promoure la creativitat i la participació dels nostres veïns i veïnes perquè puguen donar a conéixer el talent que porten dins, al mateix temps que la gent s’entreté des de les seues cases”, ha assenyalat Ferrer. En aquest sentit, ha recordat que durant aquests dos últims mesos, “no hem parat de buscar nous formats online amb activitats i propostes molt variades, que han tingut un gran acolliment per part del públic com, per exemple, la programació de concerts ‘Pas a pas, nota a nota’, que van despertar un gran interés entre els nostres veïns i veïnes”.

El concurs ‘Talents de Casa’ constarà de 5 episodis, que s’emetran cada diumenge a les 19 hores a través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Torrent, donant el tret d’eixida el 24 de maig. El programa estarà presentat pel torrentino José Serer que, amb un toc d’humor i simpatia, cada setmana mostrarà els vídeos rebuts al costat dels ambaixadors Magic Jordi i Raúl Ogalla. El mag i el cantant seran els encarregats de valorar les actuacions en cadascun dels programes; a més es comptarà amb artistes convidats com Pascual Andreu i Saray García.

D’aquesta manera, en el capítol zero es presentarà el programa i les bases, animant a la participació del públic i explicant com poden concursar. En els següents tres episodis es mostraran els vídeos dels participants, que seran comentats pels ambaixadors, que triaran un cadascun, que passarà a la Gran Final. I, com no podia ser d’una altra manera, en ‘Talents de Casa’ l’audiència tindrà el seu moment especial mitjançant ‘La veu de casa’, un espai capitanejat per la periodista torrentina Beatriz Carrascosa, en el qual cada setmana el vídeo més votat pel públic passarà a ser finalista.

Per a tancar la programació, cada episodi es coneixerà un ‘Talent de Casa’, una xicoteta entrevista als artistes locals que també participaran en la Gran Final, com és el cas de Pascual Andreu i Saray García, que ens acompanyaran en l’episodi 1. En aquest punt, Susi Ferrer ha anunciat que els nou finalistes, ambaixadors i artistes convidats traspassaran la pantalla, ja que “la nostra intenció és que participen en un gran espectacle que realitzarem al carrer, quan la situació ho permeta, perquè demostren les seues habilitats, no sols entre amics i família, sinó sobre un escenari per a tota la ciutat”.

Com participar?

Per a concursar en ‘Talents de Casa’ cal enviar un vídeo al WhatsApp del programa gravat de manera horitzontal i des de casa, realitzant qualsevol talent o disciplina en el qual la persona participant destaque. Els concursants han d’estar empadronats a Torrent o ser torrentinos i estar vivint fora. No hi ha límit d’edat i poden participar grups de persones, com a bandes de música, duos, quartets…, sempre respectant les recomanacions vigents en la fase de desescalada.