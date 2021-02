Torrent, protagonista de l’Intelligent Cities Challenge

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els responsables de l’àrea de Modernització de l’Ajuntament de Torrent van realitzar una ponència davant 150 ciutats europees per a explicar el paper pioner de la ciutat en l’ús del Market Plau

L’Ajuntament de Torrent va participar ahir en el 2nd City Lab del Programa Europeu Intelligent Cities Challenge, en el qual va exercir un paper protagonista la representant de l’àrea de Modernització del consistori torrentí, Teresa Bonet, que va realitzar una ponència davant 150 ciutats europees per a explicar el paper pioner de Torrent en l’ús del Market Plau, un portal on les ciutats adherides al programa comparteixen les seues bones pràctiques perquè la resta puga consultar-les i, també, adaptar-les a la seua ciutat. Així, Torrent va compartir en aquest espai els projectes de Rutes Escolars Segures, Rutes Saludables i Smart Water. En aquest aspecte, l’Ajuntament de Torrent ha sigut un dels més actius a l’hora d’establir sinergies entre les ciutats participants en el programa, i aqueixa activitat ha motivat l’interés dels responsables d’aquest programa europeu, que han enaltit el treball realitzat per la ciutat de Torrent.