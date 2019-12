Torrent reconeix la labor d’Adrià Besó Ros, Càritas Interparroquial i Francisco Almerich Simó en la IX edició dels premis Carta de Poblament

Connect on Linked in

Emmarcat en els actes per a commemorar l’atorgament de la Carta de Poblament a les primeres famílies de pobladors a Torrent, el consistori va celebrar el dissabte a la vesprada l’acte de lliurament de la IX edició dels premis Carta de Poblament; unes distincions que reconeixen la labor dels torrentinos i torrentinas i entitats locals que milloren de manera significativa la societat, aconseguint importants canvis socials i culturals des de la defensa de les tradicions. Els premiats en l’edició d’enguany han sigut Adrià Besó Ros, en la categoria Arts i Lletres; Càritas Interparroquial, en la categoria Societat i Concòrdia; i Francisco Miguel Almerich Simó, en la categoria Trajectòria Professional.

La vetlada va començar al compàs de la tabalet i dolçaina amb els quals es va rebre als i les assistents a la porta de l’Antic Mercat, reunint un ampli públic entre els quals es trobaven amics, familiars, veïns i representants del teixit associatiu, cultural, festiu i empresarial de Torrent, així com l’alcalde Jesús Ros; la regidora de Cultura, Susi Ferrer; la diputada autonòmica, Trini Castelló; al diputat provincial i regidor de l’Ajuntament de Torrent, Andrés Campos; i representants de la corporació municipal. L’alcalde Jesús Ros va recordar en la seua intervenció, amb la qual es va clausurar l’acte, que “Torrent és un poble que reconeix a la seua gent, que es projecta de cara al futur, que pensa en les persones i que posa en valor el treball dels homes i dones de la nostra ciutat, les grans personalitats que tenim i que destaquen en totes les categories culturals, esportives, solidàries o d’investigació”.

Com a avantsala al lliurament de premis, el quartet Cordes va amenitzar l’inici de la vetlada amb un programa de música clàssica. En l’acte, conduït per la torrentina Inma García Barat i interpretat per llengua de signes, es van emetre uns vídeos elaborats pel gabinet de comunicació de l’Ajuntament de Torrent, amb entrevistes i imatges dels protagonistes de la vesprada. A més, la gala va ser retransmesa en directe i per en streaming, a través de les xarxes socials del consistori. Igualment, el públic va rebre un llibre que recull les biografies dels guardonats, escrit i coordinat per la directora de publicacions municipals de Torrent, Ana Coronado Esparver.

El jurat que ha decidit el nom dels premiats en aquesta edició ha sigut José Mª Ortí Soriano, President; Alicia Salvador Fernández – Montejo, secretària; Pilar Martínez Matínez; Vicent Carratalá Deval; Manuel Herreros Casas “Champi”; Isabel Olmos Sánchez; José Royo Martínez; i José Deusa García, com a assessor.



El primer reconeixement de la vesprada va ser per a Adrià Besó Ros, que va rebre el premi Carta de Poblament a les Arts i Lletres. Llicenciat en Geografia i Història i doctor d’Art per la Universitat de València, ha exercit la seua activitat professional com a director del Museu Comarcal de l’Horta Sud Joseph Ferrís March, des de la seua creació en 1996 fins a 2013 i ha compaginat aquesta labor amb la docència. Des de 2018 és responsable de l’àrea de conservació del Patrimoni Cultural de la Universitat de València. Les seues investigacions se centren en l’estudi d’algunes manifestacions del patrimoni cultural relacionades amb els paisatges on s’integren, com a arquitectura popular i industrial i el patrimoni de l’obra pública. La seua trajectòria professional està vinculada a l’estudi i investigació del patrimoni de Torrent i de la comarca. L’historiador té una gran varietat de publicacions entre llibres, obres col·lectives, investigacions i articles.

Va besar, molt emocionat, va explicar que “vaig rebre la notícia d’aquest premi amb un sentiment d’orgull i sorpresa, perquè mai ha estat en els meus objectius ser el millor o el primer, sinó més aviat fer les coses el millor que sé, treballar per les persones i contribuir a millorar la societat amb les xicotetes coses”.

Seguidament, va ser el torn per a entregar el guardó en la Categoria Societat i Concòrdia, que enguany va ser per a Càritas Interparroquial; una organització que treballa per a la integració social de les persones i que, en els últims anys, ha exercit un paper fonamental per a promoure el desenvolupament integral de les persones i els pobles, especialment dels més pobres i exclosos. Des de Càritas es fomenta la solidaritat i l’aconseguir una comunitat inclusiva, que valora les diferències com a patrimoni comú i enriquidor. A través de les set parròquies de Torrent, l’associació ajuda a moltes famílies en risc d’inclusió social i fomenta l’apoderament de les persones perquè defensen els seus drets humans en els tres àmbits del desenvolupament integral: necessitats bàsiques, sentit de la vida i participació social.



“Per a Càritas és un orgull rebre aquesta distinció. Torrent ha reconegut la gran labor dels més de 115 voluntaris i voluntàries que desinteressadament dediquen els seus recursos propis, paciència, amor i dedicació a totes les persones que més ho necessiten en la nostra societat”, va declarar el president de Càritas Interparroquial, Rafael Bauset Tortonda.



Finalment, el General de Brigada del Cos General de l’Exèrcit de l’Aire, en la reserva, Diplomat d’Estat Major, Francisco Miguel Almerich Simó, va rebre el premi Carta de Poblament a la Trajectòria Professional. Almerich va ingressar en l’Exèrcit de l’Aire en 1977 i en la seua llarga trajectòria professional destaca les destinacions següents: cap del Sistema de Comandament i Control de l’Ejercito de l’Aire, Gabinet del Cap d’Estat Major de l’Ejercito de l’Aire, Representació Permanent d’Espanya (Caserna General de l’OTAN a Brussel·les), secretari del Centre de l’Acadèmia General de l’Aire i Guàrdia Real de la Casa de La seua Majestat el Rei. Entre els reconeixements té diverses condecoracions, entre les quals destaquen les Grans Creus del Mèrit Aeronàutic i de San Hermenegildo, la Creu de l’Ordre d’Isabel la Catòlica, la Medalla OTAN (l’Afganistan) i la Creu del Mèrit de la Guàrdia Civil. Ha cursat diferents màsters i cursos de postgrau. Actualment, col·labora en el desenvolupament internacional del sistema de defensa aèria nacional.



Francisco Almerich va destacar en el seu discurs la importància de la seua família al llarg dels seus anys de professió, especialment la de la seua dona i fills i la dels seus pares: “La vida militar és una mica poc coneguda, però molt gratificant. Com tot militar, el meu major reconeixement és la satisfacció del deure compliment. En la meua família no hi havia tradició militar, però record les grans paraules que el meu pare em va dedicar: “no sé exactament on vas, però et done un consell: el que faces, fes-ho bé”, i aqueixa ha sigut la meua màxima durant tota la meua carrera”.