Torrent recupera l’activitat fallera en un cap de setmana replet d’activitats

La setmana cultural de Falles va començar el passat cap de setmana amb un concert, una missa i una exposició fallera, oberta fins al 3 de juliol

El retorn de l’activitat fallera va arrancar aquest cap de setmana amb diversos actes carregats d’emoció i retrobaments. La setmana cultural de Falles va començar el divendres 25 amb el concert de la Va unir Musical de Torrent, dedicat als pasdobles fallers més famosos. L’acte va concloure amb la primera part del lliurament de recompenses als membres de les falles per la seua dedicació durant anys.



L’Alcalde Jesús Ros, Alicia i Sandra també van presidir la tradicional missa en honor a la Mare de Déu dels Desemparats, en un acte ple d’emoció oficiat per Sr. Pablo, de la Sagrada Família.



Per a completar l’intens cap de setmana, ahir diumenge es va celebrar en el mateix lloc, l’Àgora del Parc Central, el lliurament dels premis de Falles 2020-2021, a excepció dels corresponents als monuments fallers, que s’entregaran durant la primera setmana de setembre.

Hui, dilluns 28 de juny, Torrent s’acosta més a les Falles, amb una exposició de temàtica fallera que es podrà visitar a la sala polivalent de l’Antic Mercat fins al 3 de juliol. Aquesta estarà oberta al públic els dimarts i divendres de 10.30 a 13.30 hores i de 17.30 a 20.30 hores, i els dimecres, divendres i dissabtes de 10.30 a 13.30 hores. S’exposaran les obres del pintor torrentino Paco Gascón, els microrelats en llengua valenciana de la primera mostra de microrelats, les maquetes de falles i els ninots indultats de les Falles 2020.

La setmana passada, va arrancar el Camí del somni. 11 falleres majors i 16 falleres majors infantils van presentar les seues candidatures oficials a Fallera Major de Torrent. L’acte de nomenament tindrà lloc el pròxim 10 de juliol, a les 22 hores en l’Àgora del Parc Central i es retransmetrà per streaming. Els vídeos de presentació de les candidates podran veure’s en les xarxes socials de Junta Local Fallera de Torrent. “Hui es donaran a conéixer els membres del jurat, secret ben guardat fins hui per Junta Local per a vetlar per la independència i l’objectivitat en un tema tan important per a la nostra ciutat”, ha declarat Miguel Requena, president de la Junta.