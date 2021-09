Torrent rep 27.214 euros per les seues iniciatives contra la violència de gènere

Connect on Linked in

El Pacte d’Estat reconeix els projectes i activitats impulsades contra la violència de gènere en 2020/2021

Torrent treballa en l’elaboració d’un nou Pla d’Igualtat Municipal

La Resolució del BOE núm. 219 de 13 de setembre de 2021, per la qual es publiquen les transferències corresponents als diferents municipis dels Fons Estatals contra la Violència de Gènere del Ministeri d’Igualtat data que la ciutat de Torrent reba la quantitat de 27.214’33€ (posicionant-se la segona per darrere de la Ciutat de València a la província de València i la sisena de la Comunitat Valenciana) per les seues iniciatives en contra de la Violència de Gènere en aquest passat any 2020/2021.

Aquesta transferència rebuda pel Pacte d’Estat es concedeix a aquelles ciutats que justifiquen projectes, campanyes, activitats i iniciatives vàries contra la violència de gènere.



La regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Torrent, Marina Olivares, ressalta que “en aquests moments, Torrent està treballant en l’II Pla d’Igualtat per a valorar les necessitats enfront d’aquest tema i poder continuar duent a terme iniciatives en matèria d’igualtat i continuar lluitant contra la xacra social que suposa la violència de gènere”.

L’any 2020/2021, la Unitat d’Igualtat de la ciutat de Torrent va emprar la quantia total de 17.770’50€ rebuda pel Pacte d’Estat (10.000€ menys que en 2021) en activitats i iniciatives com ara:



Servei d´intervenció comunitària per la Igualtat d´oportunitats entre dons i homes.



Servei d’atenció psicològica a dones en situació de violència de gènere.



Tallers Casa Dóna per a dones en risc.



Mitjançant les quals no sols cobreix factors com la conscienciació i prevenció sinó que també contribueix a l’ajuda d’aquelles dones que han patit aquest tipus de situacions.

El termini d’execució per a l’ús d’aquests fons abasta el període comprés entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022. Mentre que, el termini de justificació màxim per a la següent convocatòria, seria el 30 de setembre de 2022.