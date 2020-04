Torrent reparteix 20.000 mascaretes a empreses del polígon, comerços locals i treballadors

Connect on Linked in

A partir de la setmana que ve, el consistori enviarà les mascaretes higièniques reutilitzables a tots els domicilis dels torrentinos i torrentinas

El CIJ celebra el Dia europeu de la informació juvenil a través de les xarxes socials amb un vídeo i jocs virtuals

Com a part de les mesures sanitàries que l’Ajuntament de Torrent està duent a terme per a evitar el contagi i propagació del COVID-19 i, d’aquesta forma, protegir a tots els torrentinos i torrentinas, aquesta setmana s’han repartit més de 20.000 màscares higièniques a empreses del polígon, comerços locals i treballadors.



Després de la reincorporació al treball aquest dimarts de totes aquelles persones pertanyents a activitats no essencials que no poden teletrabajar, s’han repartit aquests dies màscares en les parades de transport públic, tant en el Metre com en el servei d’autobús TorrentBus als treballadors i treballadores que fan ús del mateix per a desplaçar-se fins als seus llocs de treball. Així, la Policia Local i Protecció Civil han repartit 8.000 unitats d’aquest material higiènic. Per part seua, Policia Nacional ha entregat 5.000.



Al mateix temps, Idea’t ha estat contactant amb les empreses del polígon industrial Masia del Jutge per a fer un repartiment de 5.000 màscares entre aquestes. Una mesura que s’ha fet extensible als comerços i negocis oberts al públic a la ciutat i en el qual s’estan distribuint 2.000 unitats.

A partir de la setmana que ve, es realitzarà l’enviament a cada domicili de les màscares que el consistori ha encarregat a una empresa torrentina, pensant en la salut de la ciutadania. En total es repartiran més de 100.000 màscares higièniques reutilitzables.



Així, en la bústia de cada llar es depositarà un sobre amb dues màscares que cobreixen nas, boca i barbeta, garantint així un ajust adequat amb la cara. Igualment, estan confeccionades amb un material reutilitzable que és filtrant i que, en contacte amb la pell de l’usuari, no presenten riscos coneguts d’irritació o efectes adversos per a la salut. Poden tornar-se a usar, sempre que es complisca amb la rentada aconsellada i es faça un ús correcte. L’ajuntament ha publicat en la pàgina web habilitada amb informació sobrel el COVID-19: www.torrent.es/covid19 les normes d’ús.