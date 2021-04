Torrent s’uneix a la celebració del Dia Europeu de la Informació Juvenil

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Torrent a través del Centre d’Informació Juvenil (CIJ) treballa per a acostar a les persones joves tot allò que puga ser del seu interés

Torrent se suma una any més a la celebració del dia Europeu de la Informació Juvenil, seguint la línia de publicar en el canal del CIJ de YouTube i en Instagram, Telgram, etc un vídeo reportatge realitzat per l’equip de Corresponsals, amb la intenció de donar a conéixer què és el que se celebra el 17 d’abril, data en la qual es va signar la Carta Europea de la Informació Juvenil, des de fa ja tres dècades.