Torrent torna a ampliar el termini del pagament voluntari de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica fins al 30 de maig

Els torrentinos i torrentinas poden descarregar el rebut en la pàgina web: www.torrent.es

L’Ajuntament de Torrent continua treballant i plantejant noves mesures pensant en tots els torrentinos i torrentinas que han de fer front a la crisi social i econòmica generada pel COVID-19. Així, s’ha ampliat per segona vegada el termini del pagament voluntari del IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica) fins al 30 de maig.

La ciutadania pot descarregar-se el rebut de manera telemàtica amb certificat digital en la seu electrònica o formulari en la pàgina web municipal www.torrent.es en el següent enllaç: https://tributs.torrent.es:444/NoCert/aplicacion.asp

Al mateix temps, en el mateix portal web s’ha obert l’accés a la gestió del tràmit de padró, que està sent molt demandat durant les últimes setmanes. D’aquesta forma, les persones interessades poden sol·licitar el seu certificat d’empadronament amb o sense signatura digital. En el segon cas es pot seguir un manual d’instruccions que explica com es poden sol·licitar els tres tipus de certificats diferents, depenent perquè es necessite es demanarà l’un o l’altre. Aquests són: Certificat d’empadronament individual, sobre una persona, acredita la residència.; Certificat d’empadronament històric, sobre una persona, a més d’acreditar la residència indica els períodes de temps; i Certificat col·lectiu, acredita la residència de totes aquelles persones inscrites en la mateixa fulla padronal, dit d’una altra forma, recull en un sol document totes les persones que consten en la mateixa direcció que el sol·licitant del formulari.



La sol·licitud del certificat del Padró pot realitzar-se en el següent enllaç: https://www.torrent.es/torrentpublic/inicio/coneixer/slidercovid19.html#Padro



A aquests tràmits se suma la gestió per a sol·licitar el certificat digital de ACCV que durant les passades setmanes s’ha facilitat a través de la web municipal. D’aquesta manera, els torrentinos i torrentinas poden realitzar la sol·licitud d’aquest document identificatiu necessari, entre altres tràmits, per al pròxim Període de Matriculació per al Curs 2020-21.

Per a celebrar el Dia Internacional del Llibre, l’Ajuntament de Torrent va oferir ahir una programació especial literària a través de les xarxes socials. D’una banda, es va estrenar el Club de lectura online per a adults commemorant i fomentant la importància dels llibres en les nostres vides i, per un altre, una lectura pública en valencià.



El Club de lectura online, que va tindre un gran èxit de participació, va estar conduït per Yolanda París, bibliotecària de la biblioteca municipal Metre, que va obrir un debat sobre el llibre La mare de Frankenstein, d’Almudena Grandes; un apassionant relat d’una dona i un home a l’Hospital Psiquiàtric de Ciempozuelos durant la postguerra espanyola. A més, es va anunciar que aquest Club de lectura continuarà obert i dimarts que ve , 5 de maig, els torrentinos i torrentinas s’endinsaran en el thriller de Juan Gómez-Jurado, Reina Roja.

Aquest projecte literari s’ha completat aquest matí amb el Club de lectura infantil que, a càrrec també de Yolanda París, ha sigut tot un èxit de participació divendres després de divendres des que va nàixer el passat 3 d’abril. En la cita de hui, els xiquets i xiquetes han fet una crítica literària del xicotet Nicolás, de Goscinny-Sempé, demostrant amb els seus bons comentaris que es tracta d’una obra molt divertida i entretinguda.

Una altra de les activitats, organitzada per l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià del consistori, va ser una lectura pública que va comptar amb la participació de més d’un centenar de persones. Cada lector o lectora es va gravar en un vídeo des de la seua casa enviant-lo per correu al gabinet de premsa municipal per a realitzar un muntatge segons edat, temàtica o grup, com el format pels membres del Voluntariat pel Valencià.

El primer vídeo que es va publicar, tant en la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Torrent com en la de Promoció i Ús del Valencià, va comptar amb la participació de la regidora de Biblioteques, Patricia Sáez, llegint un fragment de Aigüa en cistella, de Carme Miquel; la regidora de Cultura, Susi Ferrer, que va recordar el llibre del torrentino Vicent Palacios, El carrer de Sant Onofre; i els representants de la corporació municipal. Així mateix, en el mateix vídeo es va gaudir de la lectura de Joan Carles Ventura, guanyador del Premi Narrativa Juvenil Ciutat de Torrent, amb Estira el fil, Ariadna!; Francesc Pastor Verdú, guanyador del Premi de Poesia ciutat de Torrent, recitant uns versos de Nus de somnis; i, finalment, Vicent Sanhermelando, finalista del Premi de Narrativa Juvenil Ciutat de Torrent.