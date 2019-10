Torrent triomfa amb quatre Flores d’Honor en la gala Vils en Flor Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

30 municipis han participat en aquesta segona edició que s’ha celebrat en el Hort de Trénor

El Hort de Trénor de Torrent es va convertir divendres passat en l’escenari de la gala de Vils en Flor Comunitat Valenciana; un programa anual que reconeix en forma de guardons, anomenats Flores d’Honor, la trajectòria i les accions dutes a terme pels municipis de la Comunitat en la millora i potenciació dels espais verds urbans, la seua gestió sostenible, l’educació ambiental i la conscienciació ciutadana en la cura de l’entorn. Torrent va recollir, per segon any consecutiu, quatre flors – d’un màxim de cinc – el que ho situa com un dels municipis més valorats entre els 30 que han participat en aquesta segona edició.

Els representants de cadascun dels 30 municipis es van donar cita en la joia botànica de la capital de l’Horta Sud, que ha sigut triada per a celebrar aquest esdeveniment per ser un espai que compta amb una gran biodiversitat i és un enclavament únic i inigualable. A més de Torrent, Alaquàs, Picanya i Gandia també van rebre 4 Flores d’Honor, reconeixent l’esforç per fomentar i potenciar les seues zones verdes i per la bona gestió sostenible.

L’alcalde Jesús Ros, acompanyat del regidor d’Espais Públics, Daniel Iserte, i els representes de la corporació municipal, va donar l’enhorabona a tots els assistents i va dedicar unes paraules d’agraïment a l’equip del programa Vils en Flor, així com als tècnics, jardiners i responsables de manteniment de la ciutat de Torrent “que, dia rere dia, mantenen els nostres parcs i jardins convertint-los en espais paisatgístics que són ideals per a gaudir i que, gràcies e aquesta gala, han rebut el reconeixement que es mereixen”.

L’acte va estar amenitzat per la participació de l’escola de dansa torrentina Sara Baixauli, que amb un original número de ball van representar els quatre elements: terra, foc, aire i aigua; una posada en escena que va estar acompanyada per un vídeo amb imatges sobre la naturalesa.

Finalment, el president de Asfplant, José Vicente Almudéver, va acomiadar l’acte destacant que Vils en Flor continuarà amb la important labor de posar en valor el treball dels municipis i, al mateix temps, Francisco Rodríguez Mulero, de SA d’Agricultura, va entregar un reconeixement al jurat per la seua col·laboració i esforç.