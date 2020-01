Torrent viurà una de les seues tradicions més arrelades, la foguera de sant Antoni Abat

Print This Post

El programa de festivitats en honor al sant van començar el dissabte passat amb una missa en la parròquia de Muntanya Sión

Com cada mes de gener, Torrent es prepara per a viure les festivitats en honor a sant Antoni Abat. Per això, dissabte passat a la vesprada, es va realitzar en la parròquia de Muntanya Sión una missa en honor al patró dels animals. Amb aquesta eucaristia, a la qual també va assistir el regidor de Festes, Pascual Martínez, i els representants de la corporació municipal, els clavaris van iniciar el programa d’actes que es tancarà amb la tradicional benedicció d’animals.

D’igual manera, aquest dijous a les 21 h tindrà lloc l’encesa de la foguera; un esdeveniment que cada any congrega a un gran nombre de veïns i veïnes en l’encreuament del carrer Pare Méndez amb el carrer del Calvari. A més, el dia 9 de febrer serà el moment perquè els torrentinos, així com veïns d’altres poblacions, puguen beneir a les seues mascotes; un acte que acabarà amb una desfilada fins al carrer Pare Méndez amb cavalls, gossets, gats i tots els animals que han participat en la jornada.