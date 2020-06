Tot a punt en la reobertura de les instal·lacions esportives municipals de Torrent

Connect on Linked in

La Cotxera, el pavelló El Vedat i el de Anabel Medina han obert hui les seues portes per a rebre als torrentinos i torrentinas complint amb totes les mesures higièniques i sanitàries

Amb l’arribada de la nova normalitat després de la finalització de l’estat d’alarma el passat cap de setmana, la ciutat de Torrent ha començat amb novetats en matèria esportiva. Per fi, després de tres mesos d’inactivitat, les instal·lacions de la Cotxera, el pavelló El Vedat i el de Anabel Medina han tornat a reobrir les seues portes seguint amb tots els controls de seguretat decretats per les autoritats sanitàries. Així ho ha comprovat la regidora d’Esports, Susi Ferrer, que ha visitat els centres esportius per a supervisar el seu correcte funcionament i saludar al personal emprat.

La Cotxera

En el complex esportiu La Cotxera es garanteixen dos accessos totalment diferenciats: una entrada i una eixida; i es podran realitzar només classes dirigides en sec, que estaran integrades per 10 persones més el monitor. Igualment, en la zona de piscina, el got xicotet es trobarà tancat i el got gran admetrà només 5 persones per carrer, complint amb el distanciament social. No obstant això, no podrà fer-se ús de la sala de musculació ni la de ciclisme de sala. A més, el material emprat per a les classes: esterillas, tovalloles… haurà de ser aportat per cada persona. Finalment, no està recomanat utilitzar els vestuaris, només en el cas dels usuaris de la piscina, encara que no podran fer ús de les dutxes. L’horari serà de 7 a 14.30 h i de 15.30 a 22.30.

Pavelló El Vedat

Per part seua, el pavelló El Vedat reobrirà amb un horari vespertí amb la finalitat de recuperar els entrenaments dels clubs esportius de la ciutat. I com en La Cotxera, es compliran amb totes les mesures preventives disposant de dos accessos diferenciats d’entrada i eixida, evitant així l’encreuament de persones, i seguint un protocol de neteja de sabatilles. La pista central estarà dividida en tres pistes transversals amb capacitat d’un grup de 10 persones en cadascuna d’elles. Després de cada sessió esportiva, l’equip de neteja desinfectarà tot l’espai. Finalment, el pavelló romandrà obert en horari de vesprada i durant les 3 primeres setmanes de juliol.

Anabel Medina

El pavelló de Anabel Medina reprendrà hui l’activitat en horari de vesprada, encara que les pistes de pàdel, tennis i frontó del complex ja podien utilitzar-se des de la Fase 1. Amb les mateixes condicions que en el pavelló El Vedat, ací també es formaran dues zones d’accés i s’exigirà que el material utilitzat, com per exemple els matalassets de gimnàstica rítmica, siguen d’ús individualitzat i es porten des de casa.